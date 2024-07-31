"Альтах” — "Тироль”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

"Альтах”
На данный момент клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Тиролем”. 19-го числа встреча с "Фрайбургом” закончилась вничью (1:1).
27-го июля "Альтах” уступил "Донауфельд Вене” два мяча (2:0).
"Тироль”
На данный момент этот футбольный клуб находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 19-го июля команда проиграла "Лиону” с результатом 3:2.
28-го числа "Тироль” обыграл "Имст” с разницейы три мча (3:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Альтах” — 1.90
· Ничья — 3.48
· Победит "Тироль” — 4.20
· Победит "Альтах” с форой -1.5 — 3.44
· ТБ 3.5 — 3.75
· ТМ 3.5 — 1.21
Статистика
· "Альтах” выиграл два матча из пяти последних.
· "Тироль” за тот же период времени получил один триумф.
· В последней очной встречи победил "Альтах”.
Прогноз
Соперник "Тироля” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу клуба "Альтах” с коэффициентом 1.90.