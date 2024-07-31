"Альтах” — "Тироль”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

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вчера, 12:47

"Альтах”

На данный момент клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Тиролем”. 19-го числа встреча с "Фрайбургом” закончилась вничью (1:1).

27-го июля "Альтах” уступил "Донауфельд Вене” два мяча (2:0).

"Тироль”

На данный момент этот футбольный клуб находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 19-го июля команда проиграла "Лиону” с результатом 3:2.

28-го числа "Тироль” обыграл "Имст” с разницейы три мча (3:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Альтах” — 1.90

· Ничья — 3.48

· Победит "Тироль” — 4.20

· Победит "Альтах” с форой -1.5 — 3.44

· ТБ 3.5 — 3.75

· ТМ 3.5 — 1.21

Статистика

· "Альтах” выиграл два матча из пяти последних.

· "Тироль” за тот же период времени получил один триумф.

· В последней очной встречи победил "Альтах”.

Прогноз

Соперник "Тироля” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу клуба "Альтах” с коэффициентом 1.90.