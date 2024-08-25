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Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

25 августа 2024, 12:00
Фернандеш

Инсайды из мира футбольной моды.

На данный момент парочка команд АПЛ ещё не представили третьи футболки. Придержали, чтобы стимулировать продажи во время старта сезона и под еврокубки. Но имеем 58 футболок благодаря легкому промышленному шпионажу и официальным релизам. Для удобства разбиваем на четыре категории – стильные, ужасные, скучные и классика.

Стильные формы

Начинаем с красоты. Как часто бывает, дизайнерам позволили побаловаться с резервными третьими футболками. У «Эвертона» стиль ретро, приятный кремовый комплект. У «Ливерпуля» есть паттерн в стиле классики, с таким воротником и рукавами играли в 80-х годах. Форма, кстати, слитая, ждут официальный релиз. А вот «Манчестер Юнайтед» представил классный третий комплект, белый со стильными полосами. У «Манчестер Сити» третий винный комплект тоже намного красивее основного и гостевого вариантов.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Переходим к темным футболкам, это один из трендов сезона. У «Эвертона» стильная серая форма, хотя в жизни яркие вставки смотрятся немного хуже, чем на рендере. Фанаты эти майки встретили неоднозначно, но не всегда стоит полагаться на вкус части толпы. А у «Ливерпуля» стильный темный комплект с зелеными вставками. У «Астон Виллы» интересная резервная форма, полоски старой школы. Наконец, у «Вулверхэмптона» симпатичное сочетание черного и желтого цветов.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

А теперь цветные варианты. Здесь сложнее порадовать, ведь надо грамотно подобрать паттерны и сочетания ярких цветов. Но у «Брайтона» получилось, в жизни выбранный желтый цвет смотрится круто. У «Брентфорда» хороший переход с черного на красный, богатая на вид футболка. «Кристал Пэлас» выбрал паттерн с орлами, тоже удачно. Наконец, гостевая форма «Брентфорда» в провокационном цвете. Но там дорогая ткань и качественный пошив. Такую футболку покупают, чтобы носить в повседневной жизни.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

Здесь уже можно спорить о святой простоте комплекта «Вест Хэма». Или о простеньких, но крепких концептуально вариантах «Ипсвича». Но майки работают в жизни, это аккуратные формы. Также есть странный выбор «Тоттенхэма». Но опять смотрим не только на концепт, а и на реализацию – пошив невероятно качественный.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

Ужасные формы

Некоторые критики врут, будто форма «Челси», похожая на покрытие автобусных сидений, «гениальная». Неправда. В жизни смотрится плохо, разводы дешевые. Розовые футболки других клубов тоже были модными десять лет назад. Сейчас такой подход не работает, особенно если выбирать ядовитые оттенки. Кроме того, огорчила гостевая форма «Манчестер Сити». Знаем, что это футболки в стиле ретро. Но это страшная форма во всех смыслах – цвета, дешевый вид. Футболка не идет никому из состава, стоило забраковать это ядовитое нечто в сочетании с черным цветом.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Недостаточно просто выбрать черный цвет для основы, чтобы оказаться стильным. «Арсеналу» «африканскую» форму выбирал Артета, и у тренера плохой вкус. «Лестер» с разводами как после стирки с хлоркой. Скучный резервный вариант «Челси» и бедная чисто черная форма «Вест Хэма» дополняют бесславную четверку. Тяжело испортить черную форму, ведь это любимый цвет многих икон стиля. Но у дизайнеров получилось.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Полоски и яркие цвета не всегда работают. Здесь разные варианты, но все страшные по-своему. Особенно плохо смотрится гостевая форма «Тоттенхэма». Паттерн десятилетней давности. Мелкие полоски выглядят дешево. У «лесников» тоже устаревший вариант. А дизайнеры формы «Кристал Пэлас» испортили идею с повторением орла из логотипа, накидали мелких птиц на грудь и пузо футболистам.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Камуфляжный паттерн – отсутствие вкуса в футболе, как у дизайнеров резервной формы «Фулхэма». У «Ньюкасла» третья форма с современным логотипом, но в стиле футболок слабой африканской сборной. У «Борнмута» несовременная расцветка. У «Арсенала» плохой выбор градиента. Удивляет, что такой популярный клуб, как «канониры», принял слабые гостевой и резервный варианты формы.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Ниже два плохих зеленых комплекта. Два плохих ярких, желтый и салатовый соответственно. Четыре футболки словно из мира дешевых нелегальных казино – аляповатый выбор цветов, попытка быть оригинальным при отсутствии вкуса. Если бы дизайнеры формы «Кристал Пэлас» использовали другой желтый цвет или иначе обыграли паттерн с огромным орлом, то форма могла сработать. Но она ужасная в жизни.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

Скучные формы

Форма «Манчестер Сити» недостойна чемпионов. Резервная форма «Челси» на основе популярной идеи – кремовая база. Но добавили неудачный синий оттенок. На людях воротник смотрится нелепо. Синие варианты МЮ и «Лестера» просто скучные, словно это форма для любительского клуба. «Красных дьяволов» даже паттерн не спас. Синие футболки популярны в этом модном сезоне, но дизайнеры подвели МЮ, как оборона подводит вратаря Онану.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Ниже ленивая работа дизайнеров, ничего свежего, оригинального и достойного внимания. Много решений, которые видели пятнадцать лет назад. За футболки в Англии требуют дикие деньги, а дизайн часто скучный. Понятно, что в «Брайтоне» могут рассказывать, что у них классика. Но даже с белыми гетрами, которые тоже есть в комплекте, их футболки не назвать стильными.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

Классические формы

Красные формы крутых клубов – классика на все времена. Дизайнеры не испортили основные футболки «Арсенала», МЮ и «Ливерпуля». Но и назвать эти формы шедеврами мира моды не получится. Хороши здесь только мелкие детали. За это спасибо, ведь были годы, когда огромные фирмы портили основные классические футболки грандов.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Еще одна порция хорошо сделанных футболок. У «Астон Виллы» даже запасной вариант в классическом сочетании. А «Тоттенхэму», «Ньюкаслу» и «Эвертону» просто не испортили привычные варианты. Вариант «сорок» симпатично смотрится на футболистах. А классика «ирисок» дополнена интересными мелкими деталями, что отличает форму «Эвертона» от скучного синего варианта «Лестера».

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант Точно не шедевры. Но нельзя назвать ужасными формы «Астон Виллы», «Вулверхэмптона», «Саутгемптона» и «Вест Хэма». Легче всего придраться к «молотобойцам», дизайнеры переборщили с простотой. Но у остальных привычные цвета. Даже логотипы спонсоров эти формы не портят. Кстати, у многих клубов АПЛ спонсорами являются букмекерские конторы. Все хотят угадать будущее. Суперкомпьютер даже представил свой вариант итоговой таблицы АПЛ.

Самый подробный гид по формам АПЛ 2024/25. У «Челси» ужасные футболки, а у МЮ есть стильный вариант

В Сети появилось фото третьего комплекта формы «Челси»
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Grizly88
Grizly88
25 августа в 13:10
Ужасные формы
Варвар7
Варвар7
25 августа в 12:47
Посмотрев эту "галерею" - могу сказать лишь одно "О вкусах не спорят"...)
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