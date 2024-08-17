«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба

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вчера, 19:54

Московское «Торпедо» подготовило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба.

Как сообщила пресс-служба «автозаводцев», форма украшена основными эмблемами команды за вековую историю, что подчёркивает связь времён. Также на лицевой стороне игровой футболки размещены год основания клуба и слоган объединённого фанатского движения «Торпедо» «Запад-5»: «Один как все и все как один».

На внутренней стороне воротника нанесена фраза «Труд. Творчество. Традиции»: это основные ценности, которые помогают человеку развиваться, опираясь на традиции своей семьи.

В специальном комплекте «чёрно-белые» вышли на сегодняшний матч 6-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком».