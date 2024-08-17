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«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба

вчера, 19:54
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Московское «Торпедо» подготовило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба.

Как сообщила пресс-служба «автозаводцев», форма украшена основными эмблемами команды за вековую историю, что подчёркивает связь времён. Также на лицевой стороне игровой футболки размещены год основания клуба и слоган объединённого фанатского движения «Торпедо» «Запад-5»: «Один как все и все как один».

На внутренней стороне воротника нанесена фраза «Труд. Творчество. Традиции»: это основные ценности, которые помогают человеку развиваться, опираясь на традиции своей семьи.

В специальном комплекте «чёрно-белые» вышли на сегодняшний матч 6-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком».

«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба«Торпедо» выпустило специальную форму к 100-летнему юбилею клуба

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:14
Форма красивая и во многом согласен, кроме одного: литеру "Т", надо вернуть, как нагрудную эмблему. Как я уже говорил, именно с такой буквой "Т", команда становилась чемпионом последний раз в 1976.г Эмблема, которая сейчас на фотографии, все годы была на щите, у кромки поля, рядом с большой надписью ЗИЛ, и на мой взгляд, несколько упрощает общий вид формы. Я очень люблю историю Торпедо, его игроков и тренеров, многое знаю, видел и помню, поэтому, хотелось бы, сохранять традиции. Но, если предельно откровенно, то, футболки- чисто белые, с литерой "Т" на груди, черные трусы и белые гетры, вот- настоящая форма, прекрасного клуба Торпедо!!!!!!!
wh6932t86nty
wh6932t86nty
вчера в 20:39
Очень красиво, теперь бы больше побед
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:24
Лучшим подарком был бы выход в РПЛ! Успехов черно-белым
wrfstdsrh4je
wrfstdsrh4je
вчера в 19:56
Красивая форма, не обычная
Гость
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