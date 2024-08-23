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«Эвертон» представил третий комплект формы

вчера, 12:48

Сегодня «Эвертон» представил третий комплект формы, посвящённый 100-летнему юбилею выставочного бейсбольного матча, проведённого на «Гудисон Парк» между «Чикаго Уайт Сокс» и «Нью-Йорк Джайентс».

Нейтральная цветовая палитра футболки и тонкая полоска придают ей классический бейсбольный вид, а плоский пояс на шортах дополняют стиль. Современный угольный V-образный вырез воротника с жёлтой полосой повторяется в деталях на рукавах, шортах и гетрах.

Сопутствующий комплект для вратарей, который также вышел сегодня, представляет собой двухцветную фиолетовую футболку с ярким диагональным рисунком.

«Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы «Эвертон» представил третий комплект формы

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Варвар7
Варвар7
вчера в 21:34
И как будто стариной "повеяло "...)
Гость
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