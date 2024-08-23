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вчера, 12:48

Сегодня «Эвертон» представил третий комплект формы, посвящённый 100-летнему юбилею выставочного бейсбольного матча, проведённого на «Гудисон Парк» между «Чикаго Уайт Сокс» и «Нью-Йорк Джайентс».

Нейтральная цветовая палитра футболки и тонкая полоска придают ей классический бейсбольный вид, а плоский пояс на шортах дополняют стиль. Современный угольный V-образный вырез воротника с жёлтой полосой повторяется в деталях на рукавах, шортах и гетрах.

Сопутствующий комплект для вратарей, который также вышел сегодня, представляет собой двухцветную фиолетовую футболку с ярким диагональным рисунком.