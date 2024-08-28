«Олимпия» Любляна – «Риека»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Олимпия» Любляна – «Риека», который состоится 29 августа 2024 года
«Олимпия» Любляна
Клуб из столицы Словении очень хочет в групповой турнир и заслуженно добыл ничью в первом матче на поле соперника. «Олимпия» часто играет вничью, но на своем поле придется постараться, чтобы дожать оппонента из Хорватии и обеспечить себе еврокубковую осень. Хозяева постараются забить первыми, чтобы заставить соперника нервничать и ошибаться дальше.
25 августа «Олимпия» сыграла вничью в чемпионате с «Марибором» (1:1), а 22 числа с тем же счетом завершила первый матч квалификации с «Риекой» (1:1).
«Риека»
Хорватский коллектив также в последние годы не хватает звезд с неба и попадание даже в Лигу конференций считалось бы серьезным успехом. Тем не менее, матч на своем поле для «Риеки» складывался очень сложно и добыть победу не удалось. Команды практически все начнут сначала в ответной игре, но теперь большинство болельщиков будут поддерживать уже соперника.
25 августа «Риека» обыграла на выезде «Осиек» (2:0), а 18 числа на своем поле разгромил «Истру 1961» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Олимпия» Любляна – 2.55
- Ничья – 3.25
- Победит «Риека» – 2.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Олимпии» завершились ничейными результатами
- «Риека» выиграла только два матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
- «Олимпия» проиграла три из четырех последних матчей с «Риекой»
Прогноз
Поставить на победу «Олимпии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева будут владеть мячом и смогут вырвать победу в один мяч. Прогнозируем победу и проход хозяев.