«Штутгарт» – «Майнц»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Майнц», который состоится 31 августа 2024 года
«Штутгарт»
«Штутгарту» совсем скоро выступать в Лиге чемпионов, и команда готовится к турниру также за счет Бундеслиги, которая стартовала уже на прошлой неделе. К сожалению для болельщиков коллектив проиграл первый тур, но теперь на своем поле постарается отыграться и одержать победу над «Майнцом», который будет бороться за место в середине турнирной таблицы и нуждается в очках.
27 августа «Штутгарт» в кубке Германии обыграл «Пройсен Мюнстер» (5:0), а 24 числа команда проиграла «Фрайбургу» (1:3).
«Майнц»
«Майнц» за последние несколько раз проиграл всего один раз и находится в хорошем расположении духа. Коллектив добился ничьей в первом туре и теперь будет стараться прогрессировать. Большим фаворитом, несомненно, является «Штутгарт», однако гости постараются приложить максимум усилий, чтобы хотя бы зацепиться за ничейный результат.
24 августа «Майнц» сыграл вничью с «Унионом» в чемпионате (1:1), а 16 числа в дополнительное время прошел «Вехен» (3:1) в кубке Германии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 1.65
- Ничья – 4.3
- Победит «Майнц» – 5.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.63
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- «Майнц» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Штутгарт» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих
- «Майнц» проиграл три последних поединка со «Штутгартом»
Прогноз
Поставить на победу «Штутгарт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что матч пройдет под диктовку хозяев и сможет добиться победы на своем поле без особых проблем.