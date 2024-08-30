«Штутгарт» – «Майнц»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 22:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Майнц», который состоится 31 августа 2024 года

«Штутгарт»

«Штутгарту» совсем скоро выступать в Лиге чемпионов, и команда готовится к турниру также за счет Бундеслиги, которая стартовала уже на прошлой неделе. К сожалению для болельщиков коллектив проиграл первый тур, но теперь на своем поле постарается отыграться и одержать победу над «Майнцом», который будет бороться за место в середине турнирной таблицы и нуждается в очках.

27 августа «Штутгарт» в кубке Германии обыграл «Пройсен Мюнстер» (5:0), а 24 числа команда проиграла «Фрайбургу» (1:3).

«Майнц»

«Майнц» за последние несколько раз проиграл всего один раз и находится в хорошем расположении духа. Коллектив добился ничьей в первом туре и теперь будет стараться прогрессировать. Большим фаворитом, несомненно, является «Штутгарт», однако гости постараются приложить максимум усилий, чтобы хотя бы зацепиться за ничейный результат.

24 августа «Майнц» сыграл вничью с «Унионом» в чемпионате (1:1), а 16 числа в дополнительное время прошел «Вехен» (3:1) в кубке Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.65

Ничья – 4.3

Победит «Майнц» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.63

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Майнц» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл восемь из десяти домашних встреч при двух ничьих

«Майнц» проиграл три последних поединка со «Штутгартом»

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарт», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что матч пройдет под диктовку хозяев и сможет добиться победы на своем поле без особых проблем.