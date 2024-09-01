«Севилья» – «Жирона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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01 сентября 2024, 00:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Севилья» – «Жирона», который состоится 1 сентября 2024 года

«Севилья»

«Севилье» вновь нечем порадовать болельщиков, ведь за три тура было набрано всего два очка, что позволяет занимать предпоследнее место в турнирной таблице. Команда вновь не может на старте найти свою игру и теряет очки на ровном месте, как в некоторых предыдущих встречах. В матче с «Жироной» хозяевам придется показать свой максимум, чтобы достигнуть приемлемого результата.

27 августа «Севилья» сыграла вничью на выезде с «Мальоркой (0:0), а 23 числа команда проиграла на своем поле „Вильярреалу“ (1:2).

„Жирона“

„Жирона“ смогла набрать четыре пункта в трех турах чемпионата, но такого куража как в прошлом сезоне за командой не наблюдается. Тем не менее, коллектив намерен не выпадать из обоймы лидеров и для этого нужны победы. В игре с „Севильей“ на выезде в подобной ситуации гости вполне могут рассчитывать на три очка и постараются сделать все для этого возможное.

29 августа „Жирона“ на своем поле разгромила „Осасуну“ (4:0), а 25 числа на выезде крупно проиграла „Атлетико“ (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Севилья“ – 2.35

Ничья – 3.85

Победит „Жирона“ – 2.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

„Севилья“ не может выиграть уже четыре поединка подряд

Четыре из пяти последних матчей „Жироны“ завершились тоталом больше 2.5 мячей

„Жирона“ выиграла пять последних встреч подряд у „Севильи“

Прогноз

Поставить на победу „Жироны“, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Команда не оставляет „Севилье“ шансов в последних личных встречах и в этот раз наверняка сможет набрать три очка на выезде.