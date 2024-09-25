«Манчестер Юнайтед» – «Твенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 сентября 2024, 20:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Твенте», который состоится 25 сентября 2024 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» провалили старт очередного сезона и вряд ли в ближайшее время будут бороться за лидерство в АПЛ . Команда занимает лишь 11 место с семью баллами, но имеет хороший шанс проявить себя в играх Лиги Европы. В предстоящей игре хозяева считаются фаворитами, но только качественная и сплоченная игра поможет им набрать максимум очков.

21 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (0:0), а в кубке английской лиги разгромил «Барнсли» (7:0).

«Твенте»

«Твенте» провел неплохой прошлый сезон в Нидерландах, но в квалификации Лиги чемпионов не смог пройти «Зальцбург», поэтому сыграет в Лиге Европы, что будет даже более полезным опытом для клуба, который давно не играл в еврокубках. У соперника есть много проблем, и гости вполне могут воспользоваться его слабостями, чтобы уехать из Манчестера с набранными баллами.

22 сентября «Твенте» разгромил на выезде «Алмере Сити» (5:0), а 17 числа уже на своем поле оказался сильнее «Херенвена» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.27

Ничья – 6.5

Победит «Твенте» – 11

Тотал больше 2.5 мячей – 1.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.8

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Твенте» выиграл только три матча на выезде из десяти последних

Восемь из десяти последних матчей английского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Твенте» с форой (+2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что «Манчестер Юнайтед» не сможет забить много своему сопернику, даже если удастся победить в этой встрече.