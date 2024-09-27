«Челси» – «Брайтон»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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27 сентября 2024, 22:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Брайтон», который состоится 28 сентября 2024 года

«Челси»

«Челси» имеют очень много игроков, но это не помогает стать лидером АПЛ , ведь у команды очень много конкурентов. На данный момент «синие» занимают пятое место с 10 баллами и опережают «Брайтон» на один пункт. В случае победы у хозяев будет шанс оторваться от конкурента, а возможно и продвинуться по таблице вверх.

24 сентября «Челси» в кубке английской лиги разгромил «Барроу» (5:0), а 21 сентября на выезде переиграл «Вест Хэм» (3:0) в чемпионате.

«Брайтон»

«Брайтон» не проигрывает уже несколько матчей подряд и старается держаться ближе к группе лидеров АПЛ . Коллектив располагается на седьмом месте с девятью баллами и серьезно относится к предстоящей встрече. Матч с «Челси» будет максимально сложным для обеих команд, но интересным и рекомендуется к просмотру.

22 сентября «Брайтон» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2), а 18 числа на своем поле смог переиграть «Вулверхэмптон» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.75

Ничья – 4.3

Победит «Брайтон» – 4.3

Тотал больше 3.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.65

Статистика

«Челси» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» не проигрывает уже шесть поединков подряд

«Челси» выиграл четыре последних матча у «Брайтона»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что «синие» окажутся более удачливее и выиграют у соперника с разницей в 1-2 мяча.