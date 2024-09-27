«Бавария» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1727469762

27 сентября 2024, 23:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Байер», который состоится 28 сентября 2024 года

«Бавария»

Немецкий гранд при новом тренере Венсане Компани показывает максимальный результат во всех турнирах и намерен продолжать свой победный путь. Можно смело утверждать, что поединок с «Байером» будет одним из самых важных в этом игровом отрезке, а для хозяев это отличный вариант взять реванш за поражение в прошлом сезоне.

21 сентября «Бавария» обыграла на выезде «Вердер» (5:0), а 17 числа разгромила в Лиге чемпионов «Динамо» Загреб (9:2).

«Байер»

Команда Хаби Алонсо по максимуму сохранила чемпионский состав и пытается провести еще один сильный сезон, включая игру в Лиге чемпионов. «Фармацевты» набрали девять очков и идут на третьем месте, отставая на три пункта от «Баварии». Гостям вряд ли удастся еще раз переиграть «Баварию» на ее стадионе, но как минимум на ничью гости наиграть вполне способны.

22 сентября «Байер» одолел на своем поле «Вольфсбург» (4:3), а в Лиге чемпионов разгромил на выезде «Фейеноорд» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.75

Ничья – 4.4

Победит «Байер» – 4.2

Тотал больше 3.5 мячей – 1.82

Тотал меньше 3.5 мячей – 2.02

Статистика

Пять из шести последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Бавария» выиграла десять последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что в этот раз «Бавария» окажется сильнее «Байера» и сможет набрать три балла, продолжив свою серию побед.