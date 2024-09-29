«Анже» – «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 00:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Реймс», который состоится 29 сентября 2024 года

«Анже»

«Анже» достаточно быстро смог вернуться в Лигу 1, но уже обосновался на своем «любимом» последнем месте с двумя баллами в активе. Ситуацию нужно исправлять уже сейчас, ведь может повториться сезон двухлетней давности, а коллектив вновь отправится на понижение. В игре с «Реймсом» хозяевам будет сложно, но при должной самоотдаче и везении обыграть этого соперника возможно.

22 сентября «Анже» сыграл вничью с «Нантом» (1:1), а 15 числа с тем же счетом завершил матч со «Страсбуром» (1:1).

«Реймс»

«Реймс» показывает средние результаты и после пяти туров занимает восьмое место с восемью баллами. Команда наверняка рассчитывает побороться за еврокубки и постарается не терять на выезде баллы с аутсайдером и одновременно потенциальным фаворитом на обратный вылет в Лигу 2. Матч будет интересным и порадует своей зрелищностью болельщиков.

21 сентября «Реймс» на своем поле добился ничейного результата с « ПСЖ » (1:1), а 15 числа на выезде переиграл «Нант» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 3.55

Ничья – 3.3

Победит «Реймс» – 2.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Анже» не может выиграть уже девять поединков подряд во всех турнирах

«Реймс» выиграл лишь три встречи из десяти последних на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Гости обладают более сильным составом и наверняка смогут забить хотя бы на один мяч больше, чем «Анже».