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«Анже» – «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 сентября 2024, 00:34
«Анже» – «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Реймс», который состоится 29 сентября 2024 года

«Анже»

«Анже» достаточно быстро смог вернуться в Лигу 1, но уже обосновался на своем «любимом» последнем месте с двумя баллами в активе. Ситуацию нужно исправлять уже сейчас, ведь может повториться сезон двухлетней давности, а коллектив вновь отправится на понижение. В игре с «Реймсом» хозяевам будет сложно, но при должной самоотдаче и везении обыграть этого соперника возможно.

22 сентября «Анже» сыграл вничью с «Нантом» (1:1), а 15 числа с тем же счетом завершил матч со «Страсбуром» (1:1).

«Реймс»

«Реймс» показывает средние результаты и после пяти туров занимает восьмое место с восемью баллами. Команда наверняка рассчитывает побороться за еврокубки и постарается не терять на выезде баллы с аутсайдером и одновременно потенциальным фаворитом на обратный вылет в Лигу 2. Матч будет интересным и порадует своей зрелищностью болельщиков.

21 сентября «Реймс» на своем поле добился ничейного результата с «ПСЖ» (1:1), а 15 числа на выезде переиграл «Нант» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Анже» – 3.55
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Реймс» – 2.2
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

  • «Анже» не может выиграть уже девять поединков подряд во всех турнирах
  • «Реймс» выиграл лишь три встречи из десяти последних на выезде
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реймса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Гости обладают более сильным составом и наверняка смогут забить хотя бы на один мяч больше, чем «Анже».

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
29 сентября в 05:14
Думаю что по голу от каждой команды стоит ожидать....
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