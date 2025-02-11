Новая трансферная эпопея в РПЛ. «Зенит» упустил две топ-сделки на проблемную позицию

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вчера, 13:58

С подписанием правого защитника – огромные проблемы.

В преддверии рестарта чемпионата два наиболее активных клуба на трансферном рынке – «Спартак» и «Зенит». Петербуржцы вторую зиму подряд проводят не в качестве лидера чемпионата, так что их волнения понятны. Правда, теперь поволноваться заставляют и клубы, с которыми ведутся переговоры по трансферам. У «сине-бело-голубых» – сложности с усилением проблемной позиции.

У Караваева и Волкова одна проблема

Номинально с правым флангом обороны у «Зенита» всё в порядке. На позицию есть качественная конкуренция между двумя россиянами: Вячеслав Караваев вызывается в сборную России, летом приобрели Сергея Волкова у «Краснодара». Выпускник академии «быков» – тоже марка качества. Но вопросов не было только на бумаге.

На деле Караваев крайне травматичен – дважды за последние пять сезонов латераль выбывал на длительный срок: в сезоне-21/22 выбыл с травмой бицепса бедра, теперь оказался в лазарете до конца сезона из-за ахилла. Волков не сыграл за «Зенит» и матча в чемпионате – получил разрыв крестов и теперь восстанавливается. Возвращение ожидается в апреле. При этом, во-первых, после такой травмы вернуться на прежний уровень тяжело. Во-вторых, сам уровень – довольно сомнительный. Сергей ужасно отрабатывает в обороне, по сути, это бегунок. Так, летом «Зенит» вроде и подписал латераля на замену травматичному Караваеву – на деле получил двух травмированных игроков.

Клубы РПЛ нашли тактику против гегемонов

Прошлогодняя эпопея с поиском дублёра Сантоса не прошла незамеченной. «Зенит» вышел на поиски нелегионера – в шорт-листе, по данным СМИ , были Тикнизян из «Локо», Скопинцев из «Динамо» и Хлусевич из «Спартака». Отмечалось, что ближе всех к трансферу был Наир. При этом, по слухам, «Локомотив» не хотел отпускать лидера – поэтому выставил баснословный ценник на защитника, да и сам Тикнизян потребовал жирный контракт (чтобы была причина сидеть на скамейке). Со Скопинецвым сообщалось о такой же истории.

Теперь появились слухи об интересе к Сильянову («Локо») и Ланговичу («Ростов»). И клубы применили прошлогодний опыт. По последним данным, «красно-зелёные» за основного защитника потребовали шесть миллионов евро и Коваленко (к слову, последний мог перейти как раз в «Локомотив» – но достался «Зениту»). Вероятный ценник на Ланговича пять-шесть миллионов. «Зенит» эти условия якобы не устраивают. Видимо, предпочли усилиться качественным легионером.

Трансфер в топ-5 по стоимости

Наиболее интересен «Зениту» был Уэсли. Молодой защитник – футболист «Фламенго» и потенциально их главный актив. Клуб не хотел отпускать латераля перед Клубным чемпионатом мира. Чтобы переубедить бразильцев, «Зенит», по данным СМИ , предложил 30+8 млн евро компенсации – этот трансфер вошёл бы в топ-5 самых дорогих на вход в РПЛ .

«Фламенго» – да и сам Уэсли – отказались. Всё-таки на футболиста также нацелены клубы АПЛ , Ла Лиги и Серии А, сам защитник хочет играть в Лиге чемпионов.

«Олимпиакос» упёрся

В качестве альтернативы был латераль Коштинья. Португалец играет за «Олимпиакос» – зимой к грекам уже обращался «Лестер». «Лисы» были готовы заплатить 14 млн евро, «Олимпиакос» отказался в надежде, что на защитнике получится заработать больше. «Зенит», как сообщалось, начал с предложения в 10+ миллионов. Сам Коштинья был готов рассмотреть вариант с переездом в Россию.

Теперь же вероятность трансфера оценивается как минимальная – греческий клуб оценил стоимость сделки в 20 миллионов евро.

Успели найти альтернативу

Отказываться от подписания правого защитника не собираются, хотя Семак уже наигрывал на этой позиции Густаво Мантуана – и на сборе он смотрится неплохо. Видимо, хотят избежать необязательного риска. В качестве наиболее вероятной альтернативы называют Огнена Мимовича. 20-летний защитник только зимой перебрался в «Фенербахче». До этого играл за «Црвену Звезду» (проводил второй сезон на высшем уровне). Турки потратили на молодого латераля свыше шести миллионов евро – при этом у «жёлтых канареек» уже есть Райт Осауи-Самуэль, так что юного новичка можно отпустить в аренду.

По последним данным, клубы уже согласовали условия аренды. Это оптимальный вариант для «сине-бело-голубых». Всё же они уже купили Волкова в пару к Караваеву – и оба они способны закрыть позицию (Вячеслав – вообще лидер «Зенита», когда он здоров и набирает форму). Прежде чем покупать очередного защитника, лучше решить, что делать с кем-то из этой пары. Относительно Мимовича, видимо, осталось определить, нужна ли в соглашении опция выкупа – для «Зенита» это будет приятный бонус.

Осечки учащаются

Найти усиление для «Зенита» сейчас оказывается особенно тяжело. «Олимпиакос» не отпустил Коштинью, с «Локомотивом» или «Ростовом» тоже непросто договориться, а «Фламенго» показал, что «сине-бело-голубые» не в состоянии бороться с клубами из топ-чемпионатов, даже если захотят перебить их по финансовым условиям.

Один-два случая – это случайность. В случае же с «Зенитом» наблюдается тенденция. Ещё одна сорвавшаяся сделка – переход Саласара. Тут, как сообщалось, почти все формальности были улажены – игрока даже видели на сборе с петербуржцами. Но позднее появились инсайды, что «Брага» не получила гарантий оплаты. Сначала задерживались с официальным объявлением трансфера – а потом сделка и вовсе отменилась. Саласар в ближайшее время вернётся в расположение «Браги». Для «Зенита» не это страшно – а сама тенденция, которая набирает обороты.