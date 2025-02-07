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«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии

вчера, 17:10

Московский «Спартак» подписал нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию.

Контракт с игроком сборной Тринидада и Тобаго рассчитан на 3,5 года. Футболист уже присоединился к команде на сборе в ОАЭ. В «Спартаке» он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча за АЕК и забил 10 голов.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:28
Купить игрока и продать чуть дороже это хороший бизнес. Так хорошо живут португальские клубы. И голландские славились этим. Очень сомневаюсь что Спартак продаст Леви Гарсию дороже 20 млн евро.
5tux8pm9nzmt
5tux8pm9nzmt
вчера в 20:47
Удачной игры ему за Спартак
Antikrot
Antikrot ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:19
А чего про Соболя ни слова??? 10 млн за мешок го... а сколько ещё таких с паспортом РФ бесполезных покупок.
magnum3000
magnum3000
вчера в 20:03
Не знаю что за фрукт. Игры покажут ценный взяли актив или балласт.
lotsman
lotsman
вчера в 19:11
Поживём, увидим, что за фрукт приобрели спартачи.)
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:04
Надеюсь Станкович и здесь не ошибся.
Ну чтож добро пожаловать Леви........
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:26
Было видео с этим Гарсией.
Посмотрел.
Судя по тому, что ВЫКЛАДЫВАЮТ ЛУЧШЕЕ с целью рекламы игроку, из положительного в нём только отличное голевое чутьё в штрафной соперника.
Больше из хорошего ничего не заметил.
Ладно.
Поглядим-посмотрим, "какой он Сухов".
NbKA555
NbKA555
вчера в 18:25
Интересный трансфер.Желаю успехов и здоровой конкуренции с Угальде.Только на пользу будет.А у Станковича новые разнообразные варианты.Дай Бог,быстрее адоптироваться и начать приносить пользу!
Хиромант
Хиромант ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
    galem72
    galem72
    вчера в 17:51, ред.
    Не знаю, что в нём увидело руководство Спартака, но писать этого нойнейма за почти 20млн евро -- идиотское решение. У него всего 5 шаров за 16 матчей с ЦФ в донной греческой лиге. Статистика -- огонь!
    p7a9qzkxfyvf
    p7a9qzkxfyvf
    вчера в 17:50
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 17:44
      Тогда после удара в челюсть надо было по печени доработать и по голове с вертушки дать-тогда бы точно запомнили его))
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 17:42
      Это так но справедливости ради Спартак хотя бы создает видимость соблюдения лимита убирая заграшлак. А Зенит...-тупо дает российский паспорт)))
      112910415
      112910415
      вчера в 17:37
      лишним не будет
      Трезвый повар
      Трезвый повар ответ Константин Белых (раскрыть)
      вчера в 17:31
      У Шамара тоже удар есть. Я видел в драке с игроками Зенита
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 17:29
        Хиромант
        Хиромант ответ Константин Белых (раскрыть)
        вчера в 17:28
        - Мужики, да я рад за вас! Чем сильнее Спартак и Краснодар, тем труднее будет Зениту! Тем интереснее борьба за чемпионство в РПЛ! Просто не надо "гнать пургу", что Спартак и Краснодар играет своими воспитанниками, а Зенит только легионерами... Давайте жить дружно!...
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 17:25
          Константин Белых
          Константин Белых ответ Хиромант (раскрыть)
          вчера в 17:19
          Добро пожаловать! Мощный быстрый чем то отдаленно Эменике напоминает. И гораздо агрессивнее вялого Шамара. И удар есть что важно.Удачи!
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          вчера в 17:18
          Первый из легов пошел....ну...раз взяли значит нужен...посмотрим...Удачи...!
          Ironigor
          Ironigor ответ Хиромант (раскрыть)
          вчера в 17:18
          Нее , это другое . Он же не с Бразилии ☝️😜
          Хиромант
          Хиромант
          вчера в 17:14
          - Вот сразу видно - воспитанник Спартаковской спортшколы! А Зенит - берёт и берёт легионеров. Сколько можно? А мы не такие!???
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          вчера в 17:13
          По статистике не плохой нап. Поздравляю болельщиков Спартака с приобретением
          Гость
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