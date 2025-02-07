«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии

Московский «Спартак» подписал нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию.
Контракт с игроком сборной Тринидада и Тобаго рассчитан на 3,5 года. Футболист уже присоединился к команде на сборе в ОАЭ. В «Спартаке» он будет выступать под 11-м номером.
В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча за АЕК и забил 10 голов.
Ну чтож добро пожаловать Леви........
Ну чтож добро пожаловать Леви........
Посмотрел.
Судя по тому, что ВЫКЛАДЫВАЮТ ЛУЧШЕЕ с целью рекламы игроку, из положительного в нём только отличное голевое чутьё в штрафной соперника.
Больше из хорошего ничего не заметил.
Ладно.
Поглядим-посмотрим, "какой он Сухов".
Посмотрел.
Судя по тому, что ВЫКЛАДЫВАЮТ ЛУЧШЕЕ с целью рекламы игроку, из положительного в нём только отличное голевое чутьё в штрафной соперника.
Больше из хорошего ничего не заметил.
Ладно.
Поглядим-посмотрим, "какой он Сухов".