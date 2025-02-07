«Спартак» объявил о переходе Леви Гарсии

1738937431

вчера, 17:10

Московский «Спартак» подписал нападающего греческого АЕКа .

Контракт с игроком сборной Тринидада и Тобаго рассчитан на 3,5 года. Футболист уже присоединился к команде на сборе в ОАЭ . В «Спартаке» он будет выступать под 11-м номером.