ПСВ — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ювентус», который состоится 19 февраля 2025 года

ПСВ

ПСВ проиграл первый матч в Турине, но оставил неплохие шансы на ответную встречу уже на своем стадионе. Команда переживает не лучший период и в чемпионат, уступив лидерство «Аяксу», но сейчас нужно собраться и побороться с не самым сильным «Ювентусом», который был последние 10 лет.

15 февраля ПСВ в чемпионате не смог на своем поле обыграть «Утрехт» (2:2), а 11 числа проиграл в Лиге чемпионов «Ювентусу» (1:2).

«Ювентус»

«Ювентус» смог добиться победы над соперником из Нидерландов в один мяч и на выезде их вряд ли ожидает теплый прием. В чемпионате Италии команда обыграла чемпионат страны и выиграла несколько матчей подряд, однако пропустив первыми, гости вполне способны занервничать и отдать инициативу сопернику, поэтому нужно быть крайне аккуратными в обороне.

16 февраля «Ювентус» минимально одолел «Интер» (1:0), а 11 числа выиграл в Лиге чемпионов у ПСВ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 2.35

– 2.35 Ничья – 3.65

Победит «Ювентус» – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.07

Статистика

«Ювентус» выиграл четыре поединка подряд во всех турнирах

ПСВ не проигрывает на своем поле уже 19 матчей подряд

не проигрывает на своем поле уже 19 матчей подряд Два последних матча между клубами завершились победами «Ювентуса»

Прогноз