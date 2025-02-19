ПСВ — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Ювентус», который состоится 19 февраля 2025 года
ПСВ
ПСВ проиграл первый матч в Турине, но оставил неплохие шансы на ответную встречу уже на своем стадионе. Команда переживает не лучший период и в чемпионат, уступив лидерство «Аяксу», но сейчас нужно собраться и побороться с не самым сильным «Ювентусом», который был последние 10 лет.
15 февраля ПСВ в чемпионате не смог на своем поле обыграть «Утрехт» (2:2), а 11 числа проиграл в Лиге чемпионов «Ювентусу» (1:2).
«Ювентус»
«Ювентус» смог добиться победы над соперником из Нидерландов в один мяч и на выезде их вряд ли ожидает теплый прием. В чемпионате Италии команда обыграла чемпионат страны и выиграла несколько матчей подряд, однако пропустив первыми, гости вполне способны занервничать и отдать инициативу сопернику, поэтому нужно быть крайне аккуратными в обороне.
16 февраля «Ювентус» минимально одолел «Интер» (1:0), а 11 числа выиграл в Лиге чемпионов у ПСВ (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ – 2.35
- Ничья – 3.65
- Победит «Ювентус» – 3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.77
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.07
Статистика
- «Ювентус» выиграл четыре поединка подряд во всех турнирах
- ПСВ не проигрывает на своем поле уже 19 матчей подряд
- Два последних матча между клубами завершились победами «Ювентуса»
Прогноз
Поставить на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что хозяева смогут добиться преимущества и выиграют в основное время. Прогнозируем успех клуба из Нидерландов.