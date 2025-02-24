«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740417958

24 февраля 2025, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», который состоится 25 февраля 2025 года

«Кристал Пэлас»

Команде из Лондона по ходу сезона пришлось исправлять ошибки своего провального старта и только сейчас «Кристал Пэлас» это начинает удаваться. Коллектив на данный момент занимает 13 место с 33 баллами и просто хочет безопасно закончить чемпионат, в отличие от соперника, который все еще играет в Лиге чемпионов и борется в АПЛ за еврокубки следующего сезона.

22 февраля «Кристал Пэлас» обыграл на выезде «Фулхэм» (2:0), а ранее уступил «Эвертону» (1:2).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» проводит еще один добротный сезон и имеет шансы пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов, что станет грандиозным успехом. Тем не менее, и об АПЛ не стоит забывать, ведь команда идет там лишь на восьмом месте с 42 баллами, но от четвертой позиции отстает только на два пункта. Победа в этой игре наверняка позволит гостям подняться выше по турнирной таблице.

22 февраля «Астон Вилла» оказалась сильнее «Челси» (2:1), а 19 числа не смогла удержать победу в игре с «Ливерпулем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.4

Ничья – 3.45

Победит «Астон Вилла» – 2.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95

Статистика

«Кристал Пэлас» проиграл два матча из десяти последних

«Астон Вилла» одержала четыре победы в десяти последних поединках

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Команды не будут слишком рисковать и возможно вообще обойдутся без забитых мячей. Предполагаем, что в этой встрече не будет определен победитель.