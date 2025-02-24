«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», который состоится 25 февраля 2025 года
«Кристал Пэлас»
Команде из Лондона по ходу сезона пришлось исправлять ошибки своего провального старта и только сейчас «Кристал Пэлас» это начинает удаваться. Коллектив на данный момент занимает 13 место с 33 баллами и просто хочет безопасно закончить чемпионат, в отличие от соперника, который все еще играет в Лиге чемпионов и борется в АПЛ за еврокубки следующего сезона.
22 февраля «Кристал Пэлас» обыграл на выезде «Фулхэм» (2:0), а ранее уступил «Эвертону» (1:2).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» проводит еще один добротный сезон и имеет шансы пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов, что станет грандиозным успехом. Тем не менее, и об АПЛ не стоит забывать, ведь команда идет там лишь на восьмом месте с 42 баллами, но от четвертой позиции отстает только на два пункта. Победа в этой игре наверняка позволит гостям подняться выше по турнирной таблице.
22 февраля «Астон Вилла» оказалась сильнее «Челси» (2:1), а 19 числа не смогла удержать победу в игре с «Ливерпулем» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кристал Пэлас» – 2.4
- Ничья – 3.45
- Победит «Астон Вилла» – 2.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.95
Статистика
- «Кристал Пэлас» проиграл два матча из десяти последних
- «Астон Вилла» одержала четыре победы в десяти последних поединках
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Команды не будут слишком рисковать и возможно вообще обойдутся без забитых мячей. Предполагаем, что в этой встрече не будет определен победитель.