«Штутгарт» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Штутгарт» — «Бавария», который состоится 28 февраля 2025 года

«Штутгарт»

«Штутгарт» после вылета из Лиги чемпионов стал часто допускать осечки еще и в чемпионате Германии. Команда опустилась на седьмое место с 36 баллами и отстает от лидера уже на 22 пункта. В домашней игре с «Баварией» хозяева приложат все усилия, чтобы набрать очки и порадовать болельщиков, ведь встреча является принципиальной для всех участников.

23 февраля «Штутгарт» поделил очки с «Хоффенхаймом» (1:1), а 15 числа уступил на своем поле «Штутгарту» (1:2).

«Бавария»

«Баварии» совсем скоро играть матчи Лиги чемпионов с «Байером» и поэтому их матч чемпионата вынесли на отдельный день. В чемпионате Германии подопечные Компани уверенно лидируют и опережают ближайшего соперника на восемь пунктов. Для гостей очень важно обыграть «Штутгарт», который в прошлом году обошел их в турнирной таблице.

23 февраля «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (4:0), а в Лиге чемпионов сыграла вничью с «Селтиком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 4.7

Ничья – 4.3

Победит «Бавария» – 1.65

Тотал больше 3 мячей – 1.75

Тотал меньше 3 мячей – 2.1

Статистика

«Бавария» проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Штутгарт» выиграл пять домашних матчей из десяти последних

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей у «Штутгарта»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости выглядят гораздо сильнее нынешнего «Штутгарта» и наверняка смогут добиться важной победы над ним.