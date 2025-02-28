«Спартак» Москва — «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Спартак» Москва — «Оренбург», который состоится 2 марта 2025 года
«Спартак» Москва
«Народная команда» возвращается после зимнего перерыва на третьем месте в РПЛ и имеет в активе 37 баллов. «Спартак» отстает на два пункта от двух лидеров «Зенита» и «Краснодара» и поэтому обязан набирать максимум очков в ближайших турах. Коллектив является фаворитом в игре с «Оренбургом», однако свое превосходств важно доказать еще и на футбольном поле.
24 февраля «Спартак» в товарищеской игре обыграл «Насаф» (3:1), а 20 числа одолел «Торпедо» Москва (2:0).
«Оренбург»
«Оренбург» является главным аутсайдером РПЛ на данный момент, однако для клуба еще не все потеряно. Команда идет на последнем месте с восемью баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. Любой результат кроме поражения со «Спартаком» будет настоящим достижением для гостей и неожиданностью для любителей российского футбола.
22 февраля «Оренбург» проиграл «Рубину» (3:5), а 12 числа команда обыграла «Торпедо» (3:2). Оба поединка были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» Москва – 1.25
- Ничья – 6.3
- Победит «Оренбург» – 11
- Тотал больше 3 мячей – 1.5
- Тотал меньше 3 мячей – 2.55
Статистика
- «Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Спартака» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева хорошо начнут весеннюю часть сезона и одержат на своем поле уверенную победу над аутсайдером.