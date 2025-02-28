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«Спартак» Москва — «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:01
«Спартак» Москва — «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Спартак» Москва — «Оренбург», который состоится 2 марта 2025 года

«Спартак» Москва

«Народная команда» возвращается после зимнего перерыва на третьем месте в РПЛ и имеет в активе 37 баллов. «Спартак» отстает на два пункта от двух лидеров «Зенита» и «Краснодара» и поэтому обязан набирать максимум очков в ближайших турах. Коллектив является фаворитом в игре с «Оренбургом», однако свое превосходств важно доказать еще и на футбольном поле.

24 февраля «Спартак» в товарищеской игре обыграл «Насаф» (3:1), а 20 числа одолел «Торпедо» Москва (2:0).

«Оренбург»

«Оренбург» является главным аутсайдером РПЛ на данный момент, однако для клуба еще не все потеряно. Команда идет на последнем месте с восемью баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. Любой результат кроме поражения со «Спартаком» будет настоящим достижением для гостей и неожиданностью для любителей российского футбола.

22 февраля «Оренбург» проиграл «Рубину» (3:5), а 12 числа команда обыграла «Торпедо» (3:2). Оба поединка были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спартак» Москва – 1.25
  • Ничья – 6.3
  • Победит «Оренбург» – 11
  • Тотал больше 3 мячей – 1.5
  • Тотал меньше 3 мячей – 2.55

Статистика

  • «Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Оренбург» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Спартака» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева хорошо начнут весеннюю часть сезона и одержат на своем поле уверенную победу над аутсайдером.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:46
По идеи не , что не должно помешать хозяевам одержать уверенную победу - Ф1(-2).
Гость
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