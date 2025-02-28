«Спартак» Москва — «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Спартак» Москва — «Оренбург», который состоится 2 марта 2025 года

«Спартак» Москва

«Народная команда» возвращается после зимнего перерыва на третьем месте в РПЛ и имеет в активе 37 баллов. «Спартак» отстает на два пункта от двух лидеров «Зенита» и «Краснодара» и поэтому обязан набирать максимум очков в ближайших турах. Коллектив является фаворитом в игре с «Оренбургом», однако свое превосходств важно доказать еще и на футбольном поле.

24 февраля «Спартак» в товарищеской игре обыграл «Насаф» (3:1), а 20 числа одолел «Торпедо» Москва (2:0).

«Оренбург»

«Оренбург» является главным аутсайдером РПЛ на данный момент, однако для клуба еще не все потеряно. Команда идет на последнем месте с восемью баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. Любой результат кроме поражения со «Спартаком» будет настоящим достижением для гостей и неожиданностью для любителей российского футбола.

22 февраля «Оренбург» проиграл «Рубину» (3:5), а 12 числа команда обыграла «Торпедо» (3:2). Оба поединка были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» Москва – 1.25

Ничья – 6.3

Победит «Оренбург» – 11

Тотал больше 3 мячей – 1.5

Тотал меньше 3 мячей – 2.55

Статистика

«Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» проиграл девять из десяти последних матчей на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Спартака» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что хозяева хорошо начнут весеннюю часть сезона и одержат на своем поле уверенную победу над аутсайдером.