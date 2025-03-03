ПСВ – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ – «Арсенал», который состоится 4 марта 2025 года

ПСВ

ПСВ уже преодолел на своем пути серьезного соперника в лице «Ювентуса» в прошлом раунде, а «Арсенал» только начинает свой путь в плей-офф турнира. Хозяева не являются фаворитами в этой паре, но на своем стадионе способны на многое и разумеется, рассчитывают одержать победу, чтобы на выезде был результат, который они постараются защитить.

1 марта ПСВ неудачно сыграл с «Гоу Эхед Иглс» (2:3), а 26 февраля проиграл этому же клубу в кубке страны (1:2).

«Арсенал»

«Канониры» не радуют своих болельщиков ни стабильностью, ни результативностью. Команда отдалилась от лидера АПЛ и теперь догнать его будет весьма проблематично. О победе в Лиге чемпионов «Арсенал» мечтает давно, поэтому играть с ПСВ будет максимально сильный и готовый к матчу состав. Встреча обещает быть интересной и рекомендуется к просмотру.

26 февраля «Арсенал» поделил очки с «Ноттингем Форест» на выезде, а 22 числа и вовсе проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 3.9

– 3.9 Ничья – 3.5

Победит «Арсенал» – 1.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.82

Статистика

Восемь из десяти последних встреч ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей «Арсенал» не забивал в трех из четырех последних встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз