ПСВ – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ – «Арсенал», который состоится 4 марта 2025 года
ПСВ
ПСВ уже преодолел на своем пути серьезного соперника в лице «Ювентуса» в прошлом раунде, а «Арсенал» только начинает свой путь в плей-офф турнира. Хозяева не являются фаворитами в этой паре, но на своем стадионе способны на многое и разумеется, рассчитывают одержать победу, чтобы на выезде был результат, который они постараются защитить.
1 марта ПСВ неудачно сыграл с «Гоу Эхед Иглс» (2:3), а 26 февраля проиграл этому же клубу в кубке страны (1:2).
«Арсенал»
«Канониры» не радуют своих болельщиков ни стабильностью, ни результативностью. Команда отдалилась от лидера АПЛ и теперь догнать его будет весьма проблематично. О победе в Лиге чемпионов «Арсенал» мечтает давно, поэтому играть с ПСВ будет максимально сильный и готовый к матчу состав. Встреча обещает быть интересной и рекомендуется к просмотру.
26 февраля «Арсенал» поделил очки с «Ноттингем Форест» на выезде, а 22 числа и вовсе проиграл на своем поле «Вест Хэму» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСВ– 3.9
- Ничья – 3.5
- Победит «Арсенал» – 1.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.82
Статистика
- Восемь из десяти последних встреч ПСВ завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Арсенал» не забивал в трех из четырех последних встречах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу ПСВ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. Обе команды не находятся на пике своих возможностей, и мы предполагаем, что в этой встрече сыграет фактор домашнего поля и поддержки болельщиков.