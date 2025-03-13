«Витория Гимарайнш» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Витория Гимарайнш» – «Бетис», который состоится 13 марта 2025 года

«Витория Гимарайнш»

Португальский клуб может быть доволен результатом первого матча, ведь теперь противостояние переходит на его стадион, где играть будет немного легче. Команда сильно отстает от лидеров в чемпионате Португалии и занимает лишь шестую позицию, поэтому вполне может побороться за проход в Лиге конференций, несмотря на всю силу соперника, который представляет испанскую Ла Лигу.

9 марта «Витория Гимарайнш» в чемпионате на выезде обыграла «Боавишту», а шестого числа сыграла вничью с «Бетисом» (2:2).

«Бетис»

Севильская команда вполне возможно недооценила своего португальского соперника, но свела первый поединок к ничейному результату. Болельщики ожидают увидеть совсем другой «Бетис» в ответной встрече и рассчитывают на следующий раунд соревнований. Эта встреча будет одной из самых ярких и интересных в этот игровой день в Лиге конференций.

9 марта «Бетис» минимально обыграл «Лас-Пальмас» (1:0) в чемпионате и вырвал побед у мадридского «Реала» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Витория Гимарайнш» – 3.25

Ничья – 3.2

Победит «Бетис» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.17

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

Четыре из десяти матчей португальского клуба завершились ничейными результатами

«Бетис» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде

Два из трех последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Команда сделала выводы после первого матча и теперь готова нанести поражение сопернику, которое выведет ее в 1/4 финала Лиги конференций.