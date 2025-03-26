Савичев: «В Тольятти нам негде играть, и какое тогда предложение?»

Защитник «Акрона» дал комментарий на тему проведения домашних матчей команды в Самаре.

«Акрону» нужно сменить прописку — представлять не Тольятти, а Самарскую область? Тольятти разве не часть Самарской области?

Вот мы её и представляем. Понимаете, одно дело, если бы здесь стоял стадион, а мы играли бы в Самаре — тогда претензии понятны. Но здесь нам негде играть, и какое тогда предложение? Сняться с чемпионата?