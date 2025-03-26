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Савичев: «В Тольятти нам негде играть, и какое тогда предложение?»

вчера, 10:08

Защитник «Акрона» Константин Савичев дал комментарий на тему проведения домашних матчей команды в Самаре.

«Акрону» нужно сменить прописку — представлять не Тольятти, а Самарскую область? Тольятти разве не часть Самарской области?

Вот мы её и представляем. Понимаете, одно дело, если бы здесь стоял стадион, а мы играли бы в Самаре — тогда претензии понятны. Но здесь нам негде играть, и какое тогда предложение? Сняться с чемпионата?

Давайте честно: я вообще благодарен, что у нас есть стадион в регионе. Предположим, что мы вышли бы в РПЛ, а в Самаре ничего не было бы. И что тогда, оставаться в Первой лиге? Странно. Хорошо, что мы играем в Самаре. И представляем город Тольятти и Самарскую область. Понятно, что исторически флагман здесь «Крылья», но у нас ещё очень молодой клуб.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:13
Игрок высказал своё мнение , хотелось бы узнать , что на сей счёт думает руководство клуба.
Гость
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