«Тулуза» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Брест», который состоится 30 марта 2025 года

«Тулуза»

«Тулуза» не отличается стабильными результатами и нынешний сезон с большой вероятностью закончит в середине турнирной таблицы. Сейчас команда идет на десятом месте с 34 баллами и на три пункта отстает от «Бреста». Победа в личной встрече позволит хозяевам сравняться с конкурентом по очкам, к чему и будут стремиться футболисты «Тулузы».

16 марта «Тулуза» проиграла на выезде «Страсбуру» (1:2), а седьмого числа спасла ничью с «Монако» (1:1).

«Брест»

«Брест» провел очень насыщенный сезон, где кроме чемпионата Франции дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов и сейчас у команды не хватает «топлива» на оставшиеся поединки. Клуб располагается с 37 баллами на девятом месте и вряд ли сможет побороться за место в зоне еврокубков. Для этого нужно как минимум побеждать на выезде «Тулузу».

16 марта «Брест» поделил очки с «Реймсом» (0:0), а девятого числа на своем поле команда обыграла «Анже» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 2.05

Ничья – 3.4

Победит «Брест» – 4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Тулуза» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Брест» не может выиграть на выезде уже три поединка подряд

«Тулуза» проиграла «Бресту» три из пяти последних встреч при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Тулузы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева смогут добиться победы на своем поле, что позволит сравняться с «Брестом» по очкам.