«Арсенал» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Фулхэм», который состоится 1 апреля 2025 года
«Арсенал»
«Канониры» давно не проигрывают, но часто играют вничью и это мешает навязать борьбу «Ливерпулю» за чемпионство. Команда идет на втором месте с 58 баллами и уступает 12 пунктов лидеру АПЛ. В домашней игре с «Фулхэмом» хозяева обязаны набирать три балла, иначе в случае осечки под угрозой может оказаться уже второе место в турнирной таблице.
16 марта «Арсенал» обыграл на своем поле «Челси» (1:0), а 12 числа сыграл вничью в Лиге чемпионов с ПСВ (2:2).
«Фулхэм»
«Фулхэм» играет с переменным успехом и на данный момент занимает восьмое место с 45 баллами. Коллектив отстает сразу от двух соперников на два очка и хочет побороться за место в еврокубках, но для этого нужно стабильно набирать очки. Гости понимают, что их ждет на выезде в игре с «Арсеналом», но и у них шансы определенно будут появляться, поэтому проблемы хозяевам также можно обеспечить.
29 марта «Фулхэм» проиграл в кубке ФА «Кристал Пэлас» (0:3), а 16 числа на своем поле переиграл «Тоттенхэм» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.42
- Ничья – 4.4
- Победит «Фулхэм» – 8.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8
Статистика
- «Фулхэм» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях
- «Арсенал» проиграл три из десяти последних матчей на своем поле
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.42. «Арсенал» играет на своем поле и в поединке с «Фулхэмом» наверняка сможет одержать победу после неуверенного матча гостей в кубке ФА.