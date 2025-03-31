«Арсенал» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Фулхэм», который состоится 1 апреля 2025 года

«Арсенал»

«Канониры» давно не проигрывают, но часто играют вничью и это мешает навязать борьбу «Ливерпулю» за чемпионство. Команда идет на втором месте с 58 баллами и уступает 12 пунктов лидеру АПЛ . В домашней игре с «Фулхэмом» хозяева обязаны набирать три балла, иначе в случае осечки под угрозой может оказаться уже второе место в турнирной таблице.

16 марта «Арсенал» обыграл на своем поле «Челси» (1:0), а 12 числа сыграл вничью в Лиге чемпионов с ПСВ (2:2).

«Фулхэм»

«Фулхэм» играет с переменным успехом и на данный момент занимает восьмое место с 45 баллами. Коллектив отстает сразу от двух соперников на два очка и хочет побороться за место в еврокубках, но для этого нужно стабильно набирать очки. Гости понимают, что их ждет на выезде в игре с «Арсеналом», но и у них шансы определенно будут появляться, поэтому проблемы хозяевам также можно обеспечить.

29 марта «Фулхэм» проиграл в кубке ФА «Кристал Пэлас» (0:3), а 16 числа на своем поле переиграл «Тоттенхэм» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.42

Ничья – 4.4

Победит «Фулхэм» – 8.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Фулхэм» выиграл шесть из десяти последних матчей при четырех поражениях

«Арсенал» проиграл три из десяти последних матчей на своем поле

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз