«Арминия» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Германии «Арминия» – «Байер», который состоится 1 апреля 2025 года

«Арминия»

«Арминия» за последние годы успела опуститься в третий немецкий дивизион, но подает надежды на повышение в классе. Тем не менее, для клуба такого уровня выход в полуфинал кубка Германии является настоящим достижением. Команда на своем поле сыграет с «Байером», а букмекеры практически не оставляют шансов на победу хозяев.

29 марта «Арминия» сыграла вничью с «Ганновером II» (2:2), а 15 числа на выезде обыграла «Оснабрюк» (1:0).

«Байер»

«Байер» показывает неплохие результаты, однако догнать «Баварию» в чемпионате будет очень нелегко. Команда не забывает и про кубок Германии, где имеет шанс выиграть турнир во второй раз подряд. Но «Арминию» нельзя недооценивать, ведь в одном конкретном матче может случиться любое непредвиденное событие.

28 марта «Байер» обыграл на своем поле «Бохум» (3:1), а 16 числа добился выездного успеха со «Штутгартом» (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» – 14

Ничья – 7.1

Победит «Байер» – 1.19

Тотал больше 3 мячей – 1.7

Тотал меньше 3 мячей – 2.13

Статистика

«Арминия» победила в шести из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» проиграл два из дести последних матчей на выезде

«Байер» выиграл у «Арминии» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

Поставить на победу «Байера» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что гости будут иметь большое преимущество в матче будет вести в счете уже после первого тайма.