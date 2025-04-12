От Ривалдо до Кунде. Футболисты, которые находились в шаге от перехода в «Тоттенхэм»

1744462804

сегодня, 16:00

Здесь есть даже нынешние лидеры МЮ и ПСЖ .

«Тоттенхэм» находится под руководством Дэниела Леви с 2001 года, за это время они упустили несколько невероятных игроков. По разным причинам это случалось, да и неизвестно, как бы эти футболисты проявили себя в составе «шпор», но предлагаем рассмотреть 11 игроков, из которых можно составить символическую сборную неудачных переговоров «Тоттенхэма».

Вратарь

Давид Райя

Ходили слухи, что Райя договорился о личном контракте со «шпорами» летом 2023 года, прежде чем клуб решил подписать Гильельмо Викарио. «Тоттенхэм» не захотел платить запрашиваемую «Брентфордом» сумму в 40 миллионов фунтов стерлингов за испанца, который в итоге присоединился к непримиримым соперникам — «Арсеналу». В то время как Викарио постепенно превратился в не самого надежного вратаря лиги, Райя провел два впечатляющих сезона на «Эмирейтс».

Защитники

Жюль Кунде

Еще в 2021 году «шпоры» были сильно заинтересованы в подписании Кунде из «Севильи». Сообщается, что игрок сборной Франции был открыт для трансфера, но Леви решил вместо этого инвестировать деньги в Эмерсона Рояла, Кунде в конечном итоге присоединился к «Барселоне» год спустя. Сейчас Жюль считается одним из лучших защитников Европы, он стремится с «Барселоной» взять требл в этом сезоне. У «шпор» на этой позиции играет Педро Порро.

Ким Мин-Джэ

Заманить футболиста хотели с помощью южнокорейского лидера команды Сона Хын-Мина. Лондонцы были уверены в трансфере в 2022 году. Но центральный защитник решил перейти в «Наполи», так как хотел получить команду с более стабильными результатами. В конце концов, «шпоры» пригласили Клемана Ленгле, который не впечатлил зрителей во время своей годичной аренды в северном Лондоне.

Милан Шкриньяр

В 2025 году Леви снова заинтересовался словаком, есть вероятность, что теперь все получится, и история пятилетней давности не повторится. Жозе Моуриньо собирался подписать Шкриньяра в 2020 году, но «шпоры» не захотели платить 55 миллионов фунтов стерлингов «Интеру». Приход Джо Родона за 11 миллионов фунтов стерлингов позже в то трансферное окно не особо порадовал поклонников «Тоттенхэма», в итоге Родон сейчас играет в Чемпионшипе за «Лидс», Шкриньяр же выступает за «Фенербахче», права на него принадлежат ПСЖ .

Филип Костич

Выиграв Лигу Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» в 2022 году, Костич был связан с переездом в северный Лондон. Антонио Конте стремился освежить свою команду перед возвращением в Лигу чемпионов и нацелился на игрока сборной Сербии. Как и следовало ожидать, Леви не захотел раскошелиться на 25 миллионов фунтов стерлингов за 29-летнего игрока, и Костич в конечном итоге оказался в «Ювентусе». Вместо него «шпоры» подписали Ивана Перишича. Впрочем, этот трансфер нельзя назвать неудачным, ведь Перишич настоящий работяга.

Полузащитники

Бруну Фернандеш

Летом 2019 года эта сделка рухнула, Бруну Фернандеш, в то время выступавший за лиссабонский «Спортинг», должен был присоединиться к «шпорам» после сезона, когда команда дошла до финала Лиги чемпионов под руководством Маурисио Почеттино. Клубы не смогли завершить сделку, оставив Фернандеша в Португалии еще на шесть месяцев. Он присоединился к «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года и стал одним из лучших полузащитников АПЛ своего поколения.

Жоау Моутиньо

В 2012 году «шпоры» были в шаге от покупки португальца из «Порту». Он являлся главной целью Андре Виллаш-Боаша после того, как Лука Модрич был продан. Сумма сделки была согласована — 24 миллионов фунтов стерлингов, как и личный контракт Жоау. И снова все рухнуло в последний момент — «шпоры» подписали Муссу Дембеле прямо перед закрытием трансферного окна.

Эден Азар

Если верить слухам, то бельгиец также отверг оба манчестерских клуба. Рассматривал предложение «шпор» в 2012 году, но отказался от него после того, как лондонцы не смогли завоевать путевку в ЛЧ . Футболист высказался по теме:

Это правда, что «Тоттенхэм» меня заинтересовал тогда, потому что это была молодая команда, которая занимала третье место в лиге. К сожалению, конец сезона сложился не очень хорошо для них. Они не смогли попасть в Лигу чемпионов, что и повлияло на мое решение.

«Шпоры» подписали Гильфи Сигурдссона и Клинта Демпси тем летом – хотели найти классическую десятку, в итоге через год в Лондон переехал Кристиан Эриксен.

Ривалдо

Бразилец был доступен для любого клуба, поскольку «Барселона» стремилась сократить свою зарплатную ведомость в 2002 году, и Ривалдо отдавали бесплатно. Леви улетел в Испанию в попытке уговорить звезду. Не получилось. Ривалдо решил присоединиться к «Милану». «Шпоры» подписали другого плеймейкера на правах свободного агента, это был Миленко Ачимович.

Хвича Кварацхелия

Лондонцы могли подписать игрока сборной Грузии еще до «Наполи». Агент Хвичи в ноябре 2024 года признавался:

«Тоттенхэм» не был уверен, чтобы потратить эти 20 миллионов евро на игрока, о котором у них не было много информации, потому что он не был выходцем из большой футбольной страны. Ведь он родом не из Бразилии, например»

Кварацхелии всего 24 года, это уже суперзвезда мирового футбола.

Нападающий

Серхио Агуэро

Агуэро забил 12 голов в 18 матчах против «Тоттенхэма» за время своего пребывания в «Манчестер Сити».

Трудно представить, что аргентинец мог бы играть за другой клуб АПЛ , но Леви упорно добивался его подписания еще в 2011 году. Нужно было заплатить 38,5 миллионов фунтов стерлингов за Агуэро, эта сумма отступных была прописана в контракте с «Атлетико». Но в итоге переговоры зашли в тупик.

Бонус: Харри Реднапп после истории с Серхио захотел подписать Диего Форлана за 10 миллионов фунтов стерлингов, но Леви наложил вето на этот трансфер из-за возраста игрока.

Вот такая сборная получилась из тех, кто мог оказаться в «Тоттенхэме». Разумеется, это символическая команда, ведь истории происходили в разное время. А кого из них вы хотели бы увидеть в составе «шпор»?