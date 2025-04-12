«Реал» планирует расстаться с некоторыми игроками перед следующим сезоном

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вчера, 11:51

«Реал» из-за неубедительных результатов команды планирует расстаться с некоторыми футболистами.

«Сливочные», вероятно, не продлят контракты с и : их соглашения рассчитаны до ближайшего июня.

Будущее и также под вопросом.