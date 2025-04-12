«Реал» планирует расстаться с некоторыми игроками перед следующим сезоном

«Реал» из-за неубедительных результатов команды планирует расстаться с некоторыми футболистами.
«Сливочные», вероятно, не продлят контракты с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом: их соглашения рассчитаны до ближайшего июня.
Будущее Давида Алабы и Антонию Рюдигера также под вопросом.
А вот на счёт Рюдигера какие могут быть вопросы. Да, немцу уже 32 года, но он в очень неплохой форме, и на сегодня на фоне остальных защитников выглядит вполне пристойно. Плюс хорошо работает на стандартах в штрафной соперника. Да, он не идеален, и тоже иногда допускает ошибки, но он на голову выше того же Алабы или Милитао. Тем более на этой позиции и так проблемы у Реала, так что вопрос с неопределённым будущим Рюдигера - это скорее выдумка журналистов.
А вот на счёт Рюдигера какие могут быть вопросы. Да, немцу уже 32 года, но он в очень неплохой форме, и на сегодня на фоне остальных защитников выглядит вполне пристойно. Плюс хорошо работает на стандартах в штрафной соперника. Да, он не идеален, и тоже иногда допускает ошибки, но он на голову выше того же Алабы или Милитао. Тем более на этой позиции и так проблемы у Реала, так что вопрос с неопределённым будущим Рюдигера - это скорее выдумка журналистов.
Алаба это вообще одно из провальных подписаний. Да, свободный агент, но пользы помоему команде не принес
Васкес отдал всего себя Мадриду, но во-первых возраст дает о себе знать, а во-вторых приобритение ТАА закрывает путь к составу испанцу.
Модрич....легенда, может быть и дадут еще сезончик отыграть. Он же вроде заявил уже, чтотЧМ 26 станет его последним крупным соревнованием и хочет завершить карьеру в Реале!
Рюдигера вот стоит оставить в команде. Учитывая то, что Мелитао будет после тяжелой травмы, неизвестно каким вернется он, так что опытный Рюдигер нужен команде
Алаба это вообще одно из провальных подписаний. Да, свободный агент, но пользы помоему команде не принес
Васкес отдал всего себя Мадриду, но во-первых возраст дает о себе знать, а во-вторых приобритение ТАА закрывает путь к составу испанцу.
Модрич....легенда, может быть и дадут еще сезончик отыграть. Он же вроде заявил уже, чтотЧМ 26 станет его последним крупным соревнованием и хочет завершить карьеру в Реале!
Рюдигера вот стоит оставить в команде. Учитывая то, что Мелитао будет после тяжелой травмы, неизвестно каким вернется он, так что опытный Рюдигер нужен команде