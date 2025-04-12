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«Реал» планирует расстаться с некоторыми игроками перед следующим сезоном

вчера, 11:51

«Реал» из-за неубедительных результатов команды планирует расстаться с некоторыми футболистами.

«Сливочные», вероятно, не продлят контракты с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом: их соглашения рассчитаны до ближайшего июня.

Будущее Давида Алабы и Антонию Рюдигера также под вопросом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:06
частично передумают ещё
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:11
Согласен. Рюдигера отпускать нельзя!
Bryan
Bryan ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:49
Может в Саудию?))
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:42
Ну что сказать, в Мадриде постепенно идет смена поколений и омоложение состава! Помимо тех фамилий, которые перечислены тут, можно еще избавиться Себальоса и Лунина. Не имею ничего против украинского кипера, но он точно не уровень Реала.
Алаба это вообще одно из провальных подписаний. Да, свободный агент, но пользы помоему команде не принес
Васкес отдал всего себя Мадриду, но во-первых возраст дает о себе знать, а во-вторых приобритение ТАА закрывает путь к составу испанцу.
Модрич....легенда, может быть и дадут еще сезончик отыграть. Он же вроде заявил уже, чтотЧМ 26 станет его последним крупным соревнованием и хочет завершить карьеру в Реале!
Рюдигера вот стоит оставить в команде. Учитывая то, что Мелитао будет после тяжелой травмы, неизвестно каким вернется он, так что опытный Рюдигер нужен команде
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:39
Модрич, моё почтение, уже может вешать бутсы на гвоздь. Ну, или МЛС.
jt3kcn75z5zr
jt3kcn75z5zr
вчера в 14:29
Решили почистить состав и сэкономить на зарплатой ведомости
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 14:00
Модрич - понятно, возраст,к сожалению.
Васкес - понятно, не тянет на уровень и не его позиция
Алаба - понятно, очень серьезная травма,к сожалению
Рюдигера надо оставлять
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:54
Рюдигера как по мне надо оставлять!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:53
Рюдигера точно надо оставлять. Модрич уже не тянет такой уровень. Ему в Саудовскую Аравию к Роналду надо поехать. Этих двух продать!
Vilar
Vilar
вчера в 13:39
Отправляйте всех в МанСити, там идёт скупка игроков из грантов Ла Лиги.
Remarque
Remarque ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
А для чего? Чтобы тупо какие-то рекорды старости на поле бить?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:41
история Реала повторяется, кто болеет за клуб давно может это заметить, когда в 2000-ых, одни звезды играли в команде, а дальше 1/8 в ЛЧ даже не проходили.
Макелеле как раз убрали)))
а зачем убрали? чтобы больше звезд запихнуть в галактикос.
и взяли пиар-машину Бекхэма.
такой ход даже Зидан не понял, и критиковал решение Переса.
а Перес преследовал в первую очередь одну цель.
сделать Реал самым самым самым самым популярным клубом мира.
и ему это удалось на все 380 %.
игровая составляющая видимо его не сильно беспокоила тогда.
не беспокоит и сейчас.
Анчелотти как громоотвод.
думаю, защитники останутся в Реале. Модрич 50 на 50.
уйдет Анчелотти.
Олег1980
Олег1980
вчера в 12:28
Ушел Алаба из Баварии и превратился в шлак не кому не нужный А был звездой
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:27
Модрич, Васкес и Алаба - это понятно. Лука уже просто физически не тянет такой высокий уровень. Васкес и в лучшие годы был больше игроком резерва, да и свои лучшие качества он демонстрировал на позиции правого вингера, а не латераля как сейчас. Алаба после такой тяжёлой травмы, да и в таком возрасте уже будет только терять форму.

А вот на счёт Рюдигера какие могут быть вопросы. Да, немцу уже 32 года, но он в очень неплохой форме, и на сегодня на фоне остальных защитников выглядит вполне пристойно. Плюс хорошо работает на стандартах в штрафной соперника. Да, он не идеален, и тоже иногда допускает ошибки, но он на голову выше того же Алабы или Милитао. Тем более на этой позиции и так проблемы у Реала, так что вопрос с неопределённым будущим Рюдигера - это скорее выдумка журналистов.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:21
А если Модрич согласен ещё раз на понижение зарплаты...
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