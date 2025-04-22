«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Астон Вилла», который состоится 22 апреля 2025 года

«Манчестер Сити»

Можно с уверенностью утверждать, что нынешний сезон является самым слабым в исполнении «Манчестер Сити» за последние годы и команда борется за место в Лиге чемпионов по итогам турнира. На данный момент «горожане» располагаются на пятом месте с 58 баллами и всего на один пункт обходит нынешнего соперника «Астон Виллу», поэтому поединок очень важен для обоих коллективов.

19 апреля «Манчестер Сити» дожал на выезде «Эвертон» (2:0), а 12 числа крупно обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (5:2).

«Астон Вилла»

Клубу из Бирмингема совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за полуфинал Лиги чемпионов, а во второй части АПЛ «Астон Вилла» играет очень стабильно и набирает много очков. На данный момент команда идет на седьмом месте с 57 баллами и в случае победы на выезде над чемпионом Англии, гости смогут обойти сразу двух или трех конкурентов до определенного времени.

19 апреля «Астон Вилла» крупно обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), а 15 числа в Лиге чемпионов одолела « ПСЖ » (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.9

Ничья – 4.05

Победит «Астон Вилла» – 3.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.95. Предполагаем, что гости гораздо более уверены в своих силах и смогут создать проблемы проблемной команде Пепа Гвардиолы, что приведет к минимальной победе.