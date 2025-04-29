«Спартак» – «Динамо» Москва: проноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Спартак» – «Динамо» Москва, который состоится 29 апреля 2025 года

«Спартак»

«Красно-белые» не так давно проиграли важный матч в РПЛ и теперь золотые медали они вряд ли возьмут. Тем не менее, коллектив имеет хороший шанс побороться за кубок России, где сыграет в полуфинале пути регионов с «Динамо» Москва и поборется за выход в следующий раунд. «Спартак» имеет неплохую статистику матчей с этим соперником и вновь рассчитывает на победу.

26 апреля «Спартак» проиграл в чемпионате ЦСКА (1:2), а 19 числа обыграл на выезде «Акрон» из Тольятти (3:2).

«Динамо» Москва

«Динамо» также не является претендентом на чемпионство и доигрывает сезон, наверняка оставшись в первой шестерке клубов по его итогам. Команде в последнее время тяжело даются матчи со «Спартаком», но мотивация выиграть трофей должна помочь побороть футболистам сомнения в своих силах перед таким соперником.

26 апреля «Динамо» Москва сыграло вничью на своем поле с «Зенитом» (1:1), а ранее одолело «Рубин» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.93

Ничья – 3.55

Победит «Динамо» Москва – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Динамо» Москва выиграло три последних матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних домашних матча «Спартака» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Динамо» Москва проиграло «Спартаку» три из пяти последних поединков в основное время

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Команда играет на своем стадионе и вполне может добиться еще одного успеха с «Динамо» Москва, тем самым оставив соперника за бортом турнира.