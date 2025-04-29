«Спартак» – «Динамо» Москва: проноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Спартак» – «Динамо» Москва, который состоится 29 апреля 2025 года
«Спартак»
«Красно-белые» не так давно проиграли важный матч в РПЛ и теперь золотые медали они вряд ли возьмут. Тем не менее, коллектив имеет хороший шанс побороться за кубок России, где сыграет в полуфинале пути регионов с «Динамо» Москва и поборется за выход в следующий раунд. «Спартак» имеет неплохую статистику матчей с этим соперником и вновь рассчитывает на победу.
26 апреля «Спартак» проиграл в чемпионате ЦСКА (1:2), а 19 числа обыграл на выезде «Акрон» из Тольятти (3:2).
«Динамо» Москва
«Динамо» также не является претендентом на чемпионство и доигрывает сезон, наверняка оставшись в первой шестерке клубов по его итогам. Команде в последнее время тяжело даются матчи со «Спартаком», но мотивация выиграть трофей должна помочь побороть футболистам сомнения в своих силах перед таким соперником.
26 апреля «Динамо» Москва сыграло вничью на своем поле с «Зенитом» (1:1), а ранее одолело «Рубин» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.93
- Ничья – 3.55
- Победит «Динамо» Москва – 4.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03
Статистика
- «Динамо» Москва выиграло три последних матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних домашних матча «Спартака» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Динамо» Москва проиграло «Спартаку» три из пяти последних поединков в основное время
Прогноз
Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Команда играет на своем стадионе и вполне может добиться еще одного успеха с «Динамо» Москва, тем самым оставив соперника за бортом турнира.