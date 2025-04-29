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«Спартак» – «Динамо» Москва: проноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 11:27
«Спартак» – «Динамо» Москва: проноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Спартак» – «Динамо» Москва, который состоится 29 апреля 2025 года

«Спартак»

«Красно-белые» не так давно проиграли важный матч в РПЛ и теперь золотые медали они вряд ли возьмут. Тем не менее, коллектив имеет хороший шанс побороться за кубок России, где сыграет в полуфинале пути регионов с «Динамо» Москва и поборется за выход в следующий раунд. «Спартак» имеет неплохую статистику матчей с этим соперником и вновь рассчитывает на победу.

26 апреля «Спартак» проиграл в чемпионате ЦСКА (1:2), а 19 числа обыграл на выезде «Акрон» из Тольятти (3:2).

«Динамо» Москва

«Динамо» также не является претендентом на чемпионство и доигрывает сезон, наверняка оставшись в первой шестерке клубов по его итогам. Команде в последнее время тяжело даются матчи со «Спартаком», но мотивация выиграть трофей должна помочь побороть футболистам сомнения в своих силах перед таким соперником.

26 апреля «Динамо» Москва сыграло вничью на своем поле с «Зенитом» (1:1), а ранее одолело «Рубин» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спартак» – 1.93
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Динамо» Москва – 4.4
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

  • «Динамо» Москва выиграло три последних матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре последних домашних матча «Спартака» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Динамо» Москва проиграло «Спартаку» три из пяти последних поединков в основное время

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Команда играет на своем стадионе и вполне может добиться еще одного успеха с «Динамо» Москва, тем самым оставив соперника за бортом турнира.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:35
Надеюсь на "жаркий" матч, жду по крайней мере обмен голами - ОЗ.
Гость
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