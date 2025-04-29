«Тоттенхэм» – «Буде/Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде/Глимт», который состоится 1 мая 2025 года
«Тоттенхэм»
«Шпоры» провели очень слабый сезон в АПЛ и по его итогам точно не попадут в еврокубки на следующий сезон. Единственный шанс попасть в Лигу чемпионов – победа в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Тоттенхэм» является фаворитом в этом противостоянии, но норвежский клуб нельзя недооценивать, что не так давно сделал «Лацио», особенно в первой встрече в Норвегии.
27 апреля «Тоттенхэм» разгромно проиграл в чемпионате «Ливерпулю» (1:5), а 21 числа уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (1:2).
«Буде/Глимт»
Команда из Норвегии стала главным открытием Лиги Европы и вполне заслуженно пробилась уже в полуфинал. «Буде/Глимт» заявил о себе еще пару сезонов назад, но настоящий успех демонстрирует именно сейчас. Коллективу важно постараться не провалить матч в Лондоне, чтобы в своих стенах иметь шансы на проход, где клубу играет значительно легче.
27 апреля «Буде/Глимт» уверенно обыграл на своем поле «КФУМ Осло» (3:0), а ранее 24 числа на выезде разгромил «Юнкерен» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.3
- Ничья – 5.6
- Победит «Буде/Глимт» – 9.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.52
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55
Статистика
- «Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Буде/Глимт» уступил в одном из шести последних поединках во всех турнирах
- Пять последних домашних матчей лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что «Тоттенхэм» будет иметь преимущество и отметится забитыми мячами, но свои ворот «сухими» тоже не сохранит.