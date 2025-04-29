«Тоттенхэм» – «Буде/Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде/Глимт», который состоится 1 мая 2025 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» провели очень слабый сезон в АПЛ и по его итогам точно не попадут в еврокубки на следующий сезон. Единственный шанс попасть в Лигу чемпионов – победа в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Тоттенхэм» является фаворитом в этом противостоянии, но норвежский клуб нельзя недооценивать, что не так давно сделал «Лацио», особенно в первой встрече в Норвегии.

27 апреля «Тоттенхэм» разгромно проиграл в чемпионате «Ливерпулю» (1:5), а 21 числа уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (1:2).

«Буде/Глимт»

Команда из Норвегии стала главным открытием Лиги Европы и вполне заслуженно пробилась уже в полуфинал. «Буде/Глимт» заявил о себе еще пару сезонов назад, но настоящий успех демонстрирует именно сейчас. Коллективу важно постараться не провалить матч в Лондоне, чтобы в своих стенах иметь шансы на проход, где клубу играет значительно легче.

27 апреля «Буде/Глимт» уверенно обыграл на своем поле «КФУМ Осло» (3:0), а ранее 24 числа на выезде разгромил «Юнкерен» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.3

Ничья – 5.6

Победит «Буде/Глимт» – 9.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.52

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

«Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Буде/Глимт» уступил в одном из шести последних поединках во всех турнирах

Пять последних домашних матчей лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что «Тоттенхэм» будет иметь преимущество и отметится забитыми мячами, но свои ворот «сухими» тоже не сохранит.