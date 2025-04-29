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«Тоттенхэм» – «Буде/Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:31
«Тоттенхэм» – «Буде/Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде/Глимт», который состоится 1 мая 2025 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» провели очень слабый сезон в АПЛ и по его итогам точно не попадут в еврокубки на следующий сезон. Единственный шанс попасть в Лигу чемпионов – победа в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Тоттенхэм» является фаворитом в этом противостоянии, но норвежский клуб нельзя недооценивать, что не так давно сделал «Лацио», особенно в первой встрече в Норвегии.

27 апреля «Тоттенхэм» разгромно проиграл в чемпионате «Ливерпулю» (1:5), а 21 числа уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (1:2).

«Буде/Глимт»

Команда из Норвегии стала главным открытием Лиги Европы и вполне заслуженно пробилась уже в полуфинал. «Буде/Глимт» заявил о себе еще пару сезонов назад, но настоящий успех демонстрирует именно сейчас. Коллективу важно постараться не провалить матч в Лондоне, чтобы в своих стенах иметь шансы на проход, где клубу играет значительно легче.

27 апреля «Буде/Глимт» уверенно обыграл на своем поле «КФУМ Осло» (3:0), а ранее 24 числа на выезде разгромил «Юнкерен» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1.3
  • Ничья – 5.6
  • Победит «Буде/Глимт» – 9.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.52
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

  • «Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Буде/Глимт» уступил в одном из шести последних поединках во всех турнирах
  • Пять последних домашних матчей лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Предполагаем, что «Тоттенхэм» будет иметь преимущество и отметится забитыми мячами, но свои ворот «сухими» тоже не сохранит.

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