«Сент-Этьен» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Сент-Этьен» – «Монако», который состоится 3 мая 2025 года

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» только в этом году вернулся в Лигу 1, но уже по окончании сезона может вернуться в нижний дивизион. Команда идет на предпоследнем месте с 27 баллами, но на три пункта отстает от «Анже», который идет на 15 месте. Хозяева обязаны набирать очки, чтобы спасти свое место в Лиге 1, однако и «Монако» не решил свои задачи, поэтому встреча будет сложной и напряженной.

26 апреля «Сент-Этьен» проиграл «Страсбуру» на выезде (1:3), а 20 апреля обыграл «Лион» на своем поле (2:1).

«Монако»

Последние результаты «Монако» оставляют желать лучшего и это происходит очень невовремя. Команда идет на четвертом месте с 55 баллами и отстает на один пункт от «Лилля». Коллективу очень важно обойти конкурентов и занять второе место, но для этого нужно побеждать аутсайдера на выезде и ждать осечек соперников. Тем не менее, гостям не стоит недооценивать «Сенть-Этьен», иначе можно еще раз потерять очки.

26 апреля «Монако» сыграл вничью на выезде с «Гавром» (1:1), а 19 числа сыграл вничью со «Страсбуром» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Этьен» – 6.3

Ничья – 5.3

Победит «Монако» – 1.42

Тотал больше 3.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 3.5 мячей – 2

Статистика

«Монако» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять домашних матчей «Сент-Этьена» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Монако» выиграл четыре последних матча подряд у «Сент-Этьена»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.42. Предполагаем, что гости смогут собраться в такой важный момент и добиться важной победы, набрав три очка.