Тяжёлый выбор для Бразилии. Анчелотти недоволен утечкой слухов, Жезуш не готов к Вини и Неймару

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сегодня, 15:42

Поиски тренера для сборной продвигаются тяжело.

Знакомство с лидерами атаки – важный фактор в пользу Анчелотти

«Папа Карло» буквально вырастил сразу две звезды «пентакампеонов». Винисиус и Родриго в 18 лет перебрались в Мадрид, а когда доросли до основы, под чутким надзором итальянского менеджера постепенно вышли на новый для себя уровень.

Вини при Анчелотти так вообще стал полноценным лидером «сливочных», важнейшим оружием в ключевых матчах, взял с командой Лигу чемпионов и стал одним из фаворитов на «Золотой мяч». В текущем сезоне статистика не так впечатляет – 11 голов и семь ассистов в 27 матчах. Но это не отменяет былых заслуг.

Что касается Родриго, он остаётся в тени более яркого и скандального соотечественника, при этом Анчелотти всегда ценил футболиста за его исполнительность. Пока Вини с Мбаппе и Беллингемом занимаются «перетягиванием каната» во вред команде, Родриго – тот, кто берёт на себя работу без мяча и делает всё на благо команды. Сейчас заходят слухи о желании исполнителя сменить команду – на последнем «Золотом мяче» он даже не попал в список номинантов. И показательно, что на игрока сразу появился высочайший спрос. Зимой сообщалось об интересе «Манчестер Сити» и лично Пепа Гвардиолы, теперь есть интерес сразу от нескольких топ-клубов АПЛ .

То, что Анчелотти хорошо знает двух лидеров атаки Бразилии – огромный плюс, поскольку итальянец уже нашёл подход к обоим.

Много недовольства между Карло, «Реалом» и бразильской федерацией

Видимо, бразильцы превращают в драму всё, с чем соприкасаются. Уже несколько раз появлялись слухи, что переговоры сорвались. Плюс всё это происходит параллельно с инсайдами о недовольстве всех всеми.

«Реал» не в восторге от действий специалиста. Анчелотти договорился возглавить сборную Бразилии с началом лета – при этом мадридцы не горели желанием отпускать тренера до клубного Чемпионата мира. Пойти на компромисс были готовы лишь при условии, что не придётся платить 11 млн евро за год контракта – итальянец же хотел и раннего перехода, и выплаты. Федерации футбола Бразилии он сообщил, что Мадрид отказывается отпустить его в июне. Так что бразильцы действиями менеджера тоже недовольны.

У самого Карло тоже появились претензии к бразильской стороне. Он уже высказал последним недовольство, что те постоянно передают подробности переговоров журналистам – это приводило к большому количеству нежелательного шума и слухов вокруг тренера. Специалист даже пригрозил тем, что выйдет из переговоров, если бразильцы продолжат распространять информацию по ситуации с контрактом.

При этом окончательно сворачивать переговоры пока никто не решается. Сборная Бразилии будет ждать решение Анчелотти до конца мая.

Альтернатива – Жорже Жезуш

Понятно, что на фоне эмоциональных горок с Анчелотти «пентакампеоны» решили поискать альтернативные варианты. Сейчас главный среди них – Жорже Жезуш. У португальского менеджера и без того солидная карьера. Он начал тренировать ещё в 34 года, за 20 лет добравшись до одного из главных клубов Португалии. В «Бенфике» Жорже задержался надолго – для «орлов» это была целая эпоха, за время которой те взяли три титула, четыре Кубка лиги, по одному Кубку и Суперкубку Португалии, дважды выходили в финал Лиги Европы.

Дальше – «Спортинг», год в «Аль-Хиляле», поездка в Бразилию – то есть специалист уже знаком, каково это – тренировать в фавелах. Сейчас смена команд участилась – за предыдущие пять лет Жезуш возглавлял «Бенфику», «Фенербахче» и «Аль-Хиляль», но это не так страшно.

Понятно, что Жезуш – из тех гиков, которые любят самые необычные вызовы. Бьелса, например, длительное время тренировал на топ-уровне – работал с «Эспаньолом», «Атлетиком», сборными Аргентины и Чили, «Марселем», «Лацио», «Лиллем». А потом взял и отправился в Чемпионшип поднимать в Премьер-Лигу скромный «Лидс». И ведь поднял! Жезуш примерно из того же теста.

Самая капризная команда

Что Анчелотти, что Жезушу у руля сборной Бразилии будет крайне тяжело – здесь сразу два очень капризных специфических исполнителя, которые при этом считаются лидерами команды. Анчелотти уже имел дело с Винисиусом – этот футболист любит играть мерзко, залезает под кожу. А когда на это дают жёсткий отпор, начинает кричать о расизме. Недавнее поражение в гонке за «Золотой мяч» только усугубило ситуацию. С таким игроком крайне тяжело найти общий язык – и точно не стоит сводить всё к упрямому противостоянию авторитетов. Воспитательные меры для него пойдут только во вред. Тут потребуется гибкость, хитрость.

Очень похожую характеристику можно дать Неймару. Талантливый плеймейкер загубил свою карьеру постоянной ленью и погоней за деньгами. Последние годы – в период на Ближнем Востоке – вингер больше лечился от травм, чем играл. Вернувшись в «Сантос», он воспрял духом – отличился тремя голами и тремя ассистами. Но нет никакой уверенности, что этот импульс растянется надолго, а любовь к футболу и ностальгию не вытеснят тусовки и карнавалы.

Карло работал с Вини – но не сталкивался сразу с двумя капризными бразильцами (может, и правда стоит выбрать жирный контракт в Саудовской Аравии?). У Жезуша опыта в этом ещё меньше. И потому «пентакампеоны» никак не смогут избавиться от этого риска.