Анчелотти возглавит сборную Бразилии сразу после Эль Класико

Бразильская конфедерация футбола (CBF) планирует заключить контракт с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти 12 мая, на следующий день после поединка «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре Ла Лиги.
По данным источника, в CBF убеждены, что итальянский специалист станет новым главным тренером сборной Бразилии.
В то же время в Бразилии понимают желание Анчелотти не подписывать новые соглашения, пока у «Реала» есть шансы на чемпионство в Испании.
Реал...Бразилия...Реал....Бр
Реал...Бразилия...Реал....Бр