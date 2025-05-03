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Анчелотти возглавит сборную Бразилии сразу после Эль Класико

вчера, 13:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал11.05.2025 в 17:15 Не начался

Бразильская конфедерация футбола (CBF) планирует заключить контракт с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти 12 мая, на следующий день после поединка «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре Ла Лиги.

По данным источника, в CBF убеждены, что итальянский специалист станет новым главным тренером сборной Бразилии.

В то же время в Бразилии понимают желание Анчелотти не подписывать новые соглашения, пока у «Реала» есть шансы на чемпионство в Испании.

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Все комментарии
rufunt
rufunt
вчера в 21:39
Интересно было бы посмотреть, но что-то не верится, что возглавит.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 20:11
Барса должна устроить достойные проводы Папе карло !
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 18:48, ред.
Карло Батькович, а может все же лучше на пенсию? 65 — даже по российским законам уже можно...Рыбалка, пивко, домино... — красота же ведь! Ну ее, эту Бразилию...
FRZZ
FRZZ
вчера в 18:19
В итоге поедет к арабам.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:25
Это интересный расклад и действо, наблюдаем!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:17
А на счёт чемпионства, так Барса!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:16
Читал днями, что папа К. отказался от бразил ...
8zr5k8x6gks2
8zr5k8x6gks2
вчера в 16:28
Стоит пожелать ему удачи на столь ответственном посту.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:09
Удачи одному из лучших тренеров современности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:48
посреди ромашковой поляны стоял задумчивый Анчелотти...
Реал...Бразилия...Реал....Бр
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:41
У сборной кризис... Карло не кризисный тренер.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:35
Все, кто следит за новостями об Анчелотти, выглядят примерно так

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:25
У меня лично сомнения иного рода. Он хороший клубный тренер. А известно, что далеко не всегда клубный тренер успешен и со сборной, как и наоборот. М второе. Это все таки возраст. Переезд в другое полушарие, иной климат в его годы не всегда гладко походит. Он все таки мне кажется воздержится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:22
))) Всем бы так зависать в воздухе, - у Папы ведь любой вариант беспроигрышный.
112910415
112910415
вчера в 14:07
как-нибудь всё решится
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:01
Папа Карло завис в воздухе.... интересно будет узнать развязку этого события.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:34
Ромашка какая-то получается, то не возглавит, то возглавит
ABir
ABir
вчера в 13:26
Не очень понятно, где сам Карло хочет продолжить свою карьеру. Похоже, что все же больше в Реале, а Бразилия - запасной аэродром.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:23, ред.
Это какая то Санта Барбара уже творится, то отказал, то не отказал, то станет, то не станет. Если бы у кого то из участников сея действа было бы самоуважение уже бы давно всё закончилось и разошлись бы как в море корабли. Карло поджал хвост и бережёт трусливо Бразилию в качестве плана Z, а Бразильцы все эти унизительные манипуляции прощают и покорно ждут. Со стороны всё так унизительно смотрится какой ракурс не выбирай
Capral
Capral
вчера в 13:14
Завтра будет опровержение...
shur
shur
вчера в 13:14
...победим и не подпишет, к бабке не ходи!!!
drug01
drug01
вчера в 13:13
Пожелаем ему только удачи
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