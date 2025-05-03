Анчелотти возглавит сборную Бразилии сразу после Эль Класико

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вчера, 13:11

Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) планирует заключить контракт с главным тренером «Реала» 12 мая, на следующий день после поединка «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре Ла Лиги.

По данным источника, в CBF убеждены, что итальянский специалист станет новым главным тренером сборной Бразилии.

В то же время в Бразилии понимают желание Анчелотти не подписывать новые соглашения, пока у «Реала» есть шансы на чемпионство в Испании.