Шокирующий дубль Кругового перевернул матч ЦСКА. «Ахмат» – самая невезучая команда РПЛ

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вчера, 17:44

Две минуты – два гола бывшего защитника.

«Армейцам» повезло с двумя голами в раздевалку

Новый тренер ЦСКА Челестини сделал латераля Кругового крайним нападающим. Напарники подшучивали над игроком обороны, что он теперь как вингер Неймар. ЦСКА после 46 минут ужасного футбола забил два мяча до свистка арбитра на перерыв. «Армейцам» сегодня повезло. Неудачный пас Облякова пяткой привел к рикошетам: мяч пришел к Круговому перед воротами, и Данил сравнял счет. Через пару минут хавбек Кисляк выдал роскошную разрезающую передачу, а его напарник снова сыграл как «девятка». Редко левым защитникам выпадает возможность перейти в линию атаки.

У «Локомотива» нападающим стал Самошников, но у Ильи больше характеристик для игры впереди. Круговой был классическим латералем в «Зените» и в первых матчах в ЦСКА . Теперь Данил – герой в атаке, а футболисты «Ахмата» – самые невезучие на старте нового сезона. Они провели отличный первый тайм против «армейцев». Гости заслужили перевес в счете по итогам первой половины матча. Дубль Кругового на ровном месте, без особой подготовки и комбинаций перевернул игру. Вспомнилось, что в прошлом сезоне у «Ахмата» была статистическая аномалия в чемпионате России.

Их разница между реально набранными и ожидаемыми очками равна минус 18 пунктов. Даже у невезучего «Оренбурга» показатель был всего минус 10 очков. Теперь «Ахмат» вновь пережил шок. Долго играли компактно и правильно. ЦСКА смотрелся откровенно плохо. А потом «армейцы» шаг за шагом сокращали расстояние к воротам во время новых атак. Круговой в конце первого тайма вдруг перешел на позицию центрального форварда и сумел дважды забить. После такого поворота форвард «армейцев» Арелландро в перерыве честно признал, что «Ахмат» работал лучше, чем ЦСКА .

Новички «Ахмата» огорчили защиту «армейцев»

У ЦСКА тренера Николича была надежная оборона. С Челестини тоже взяли два «сухаря» против «Краснодара» и «Оренбурга». Теперь оборона москвичей позволила новичкам «Ахмата» разыграть четкую комбинацию. Диспетчер Касинтура отдал передачу на коллегу Мансилью с левого фланга. Гостям хватило двух опасных ударов за двадцать минут, чтобы тренер Сторожук увидел сатисфакцию за неудачный матч против «Рубина». В первом туре футболисты «Ахмата» нанесли 24 удара по чужим воротам, попали в створ 6 раз и не сумели огорчить голкипера Ставера. Хороший футбол не всегда награждается победой.

«Рубин» отбивался и разогнал две голевые атаки в сторону ворот «Ахмата». Новый соперник ЦСКА поначалу не впечатлил в атаке. «Ахмат» неплохо смотрелся. Обновления в атаке «армейцев» не запустили механизм длинных комбинаций с четкими ударами. Алеррандо и Алвес не порадовали. Защитники «Ахмата» до голов Кругового работали грамотно. У клуба из Грозного теперь состав не для борьбы за выживание. Слишком сильные футболисты. Есть Гандри и Ибишев в центре обороны, Тодорович и Богосавац на флангах защиты, Садулаев и Мансилья на краях атаки, а Касинтура всюду впереди между чужими линиями.

На острие вернулся Конате. Мохамед приехал после года в клубе из Саудовской Аравии. Трансферное лето у грозненцев проходит намного ярче, чем у «Спартака». Так что «Ахмат» по составу стал сильнее, и не удивляет злая реакция тренера Челестини на дебют поединка. Во время водопоя швейцарский тренер ЦСКА просил забрать мяч под контроль. Важно было закрыть зоны для вертикальных передач соперника. Голевую атаку «Ахмата» создал форвард Конате: нападающий отошел в центр поля и выкатил мяч на Касинтуру. Конате уступил место Мансилье в центре атаки, а защитники ЦСКА упустили аргентинца.

Игроки двух команд по очереди удивили зрителей

И самих себя они тоже ошарашили. Словно сначала солнечный удар получили игроки ЦСКА , а потом футболисты «Ахмата». Игра перевернулась так, словно переключили рубильник. Редко бывают настолько резкие перемены на поле, когда у фаворита ничего не клеится. Конечно, солнечный удар – серьезное состояние. Перегреть мозг сложно, когда можно спрятаться в тень и попить воды. Но «армейцы» были вялыми, как люди после солнечного удара. Удивляла дезориентация защитника Виллиана Роши. Немного утрируем, но сегодня центральный защитник допустил больше ошибок, чем за всю весну.

Роша решил испугать покупателей? Игроком интересуются в зарубежной команде. ЦСКА не стоит отпускать Виллиана, если он сам об этом не попросит. У Акинфеева сильный дуэт центральных защитников. Но сегодня все полевые игроки фаворита слишком долго приспосабливались к сопернику. Кисляк и Мойзес пытались завести «армейцев», но футболисты «Ахмата» держали соперника далеко от ворот молодого голкипера Ульянова. Вадима пригласили из «Кайрата». Вратарь начинал карьеру в любительском клубе, он настоящий боец. Ульянов вытеснил в запас Шелию после матча с «Рубином».

Голкипер не виноват в голах Кругового. До дубля бывшего защитника тренер ЦСКА Челестини из-под лба смотрел на подопечных. Не работала ни одна из базовых идей швейцарца Марко. Алеррандо дома в Бразилии иногда впечатлял решениями в стиле легендарного Роналдо. В ЦСКА новый нападающий пока смотрится плохо. Молодой форвард Шуманский сегодня снова вышел на позиции «десятки», но потянул мышцу задней поверхности бедра и был заменен. Новичок Алвес долго стоял на правом полуфланге. Бразилец немножко ожил, когда перешел на удобную ему позицию «десятки».