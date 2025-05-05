«ПСЖ» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал», который состоится 7 мая 2025 года
«ПСЖ»
Клуб из Парижа добился выездной победы, хотя мог выигрывать с более крупным счетом. Тем не менее, «ПСЖ» не расслабляется и постарается сыграть первым номером и в ответной встрече, ведь оборонять преимущество первой встречи может быть очень опасно. Игра с «Арсеналом» будет сложная, но если хозяева забьют первыми, то наверняка получат весомое психологическое преимущество, что поможет пройти дальше.
3 мая «ПСЖ» проиграл на выезде «Страсбуру» (1:2), а 29 апреля команда проиграла в Лиге чемпионов «Арсеналу» (0:1).
«Арсенал»
«Канониры» не лучшим образом доигрывают сезон в АПЛ и в первом матче полуфинала Лиги чемпионов также не смог порадовать своих болельщиков. Теперь подопечным Артеты придется брать реванш на выезде и это выглядит максимально сложной задачей. Гостям важно, как минимум не пропустить быстрый мяч и постараться по ходу поединка реализовать свой момент, чтобы сравнять счет по итогам двух матчей.
3 мая «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2) в чемпионате, а 29 апреля команда уступила «ПСЖ» в Лиге чемпионов (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 2.05
- Ничья – 3.65
- Победит «Арсенал» – 3.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
- «Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева будут ловить соперника на ошибках и в конце концов достигнут победы в 1-2 мяча в ответной встрече.