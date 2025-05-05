«ПСЖ» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов « ПСЖ » – «Арсенал», который состоится 7 мая 2025 года

« ПСЖ »

Клуб из Парижа добился выездной победы, хотя мог выигрывать с более крупным счетом. Тем не менее, « ПСЖ » не расслабляется и постарается сыграть первым номером и в ответной встрече, ведь оборонять преимущество первой встречи может быть очень опасно. Игра с «Арсеналом» будет сложная, но если хозяева забьют первыми, то наверняка получат весомое психологическое преимущество, что поможет пройти дальше.

3 мая « ПСЖ » проиграл на выезде «Страсбуру» (1:2), а 29 апреля команда проиграла в Лиге чемпионов «Арсеналу» (0:1).

«Арсенал»

«Канониры» не лучшим образом доигрывают сезон в АПЛ и в первом матче полуфинала Лиги чемпионов также не смог порадовать своих болельщиков. Теперь подопечным Артеты придется брать реванш на выезде и это выглядит максимально сложной задачей. Гостям важно, как минимум не пропустить быстрый мяч и постараться по ходу поединка реализовать свой момент, чтобы сравнять счет по итогам двух матчей.

3 мая «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (1:2) в чемпионате, а 29 апреля команда уступила « ПСЖ » в Лиге чемпионов (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 2.05

» – 2.05 Ничья – 3.65

Победит «Арсенал» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

Четыре из пяти последних матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

» завершились исходом «обе забьют» «Арсенал» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз