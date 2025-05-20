«Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Борнмут» который состоится 20 мая 2025 года

«Манчестер Сити»

«Горожане» борются за Лигу чемпионов и имеют хорошие шансы войти в топ-5 по итогам сезона. На данный момент «Манчестер Сити» располагается на шестой позиции с 65 баллами и отстает от трех соперников на один пункт, но имеет игру в запасе и в случае победы выйдет на третье место в турнирной таблице АПЛ , что является отличной мотивацией для чемпиона Англии прошлого сезона.

17 мая «Манчестер Сити» проиграл в финале кубка ФА «Кристал Пэлас» (0:1), а 10 числа поделил очки с аутсайдером «Саутгемптоном» (0:0).

«Борнмут»

«Бормнут» показывает средние результаты в чемпионате и уже давно потерял шансы зацепиться за зону еврокубков. Команда занимает 11 месте с 53 баллами в активе и оставшиеся туры не несут для нее никакого турнирного значения. Тем не менее, гости своими набранными баллами с «горожанами» могут помешать им попасть в топ-5 по итогам сезона, что тоже несет в себе некую интригу.

10 мая «Борнмут» на своем поле проиграл «Астон Вилле» (0:1), а третьего числа неожиданно обыграл на выезде «Арсенал» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.35

Ничья – 5.7

Победит «Борнмут» – 9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Борнмута» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встречи между командами завершились победами «горожан»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что хозяева удачно начнут эту встречу и в итоге добьются крупной победы в 3-4 мяча.