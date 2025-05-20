«Манчестер Сити» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Борнмут» который состоится 20 мая 2025 года
«Манчестер Сити»
«Горожане» борются за Лигу чемпионов и имеют хорошие шансы войти в топ-5 по итогам сезона. На данный момент «Манчестер Сити» располагается на шестой позиции с 65 баллами и отстает от трех соперников на один пункт, но имеет игру в запасе и в случае победы выйдет на третье место в турнирной таблице АПЛ, что является отличной мотивацией для чемпиона Англии прошлого сезона.
17 мая «Манчестер Сити» проиграл в финале кубка ФА «Кристал Пэлас» (0:1), а 10 числа поделил очки с аутсайдером «Саутгемптоном» (0:0).
«Борнмут»
«Бормнут» показывает средние результаты в чемпионате и уже давно потерял шансы зацепиться за зону еврокубков. Команда занимает 11 месте с 53 баллами в активе и оставшиеся туры не несут для нее никакого турнирного значения. Тем не менее, гости своими набранными баллами с «горожанами» могут помешать им попасть в топ-5 по итогам сезона, что тоже несет в себе некую интригу.
10 мая «Борнмут» на своем поле проиграл «Астон Вилле» (0:1), а третьего числа неожиданно обыграл на выезде «Арсенал» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» – 1.35
- Ничья – 5.7
- Победит «Борнмут» – 9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- «Манчестер Сити» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Борнмута» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних встречи между командами завершились победами «горожан»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Предполагаем, что хозяева удачно начнут эту встречу и в итоге добьются крупной победы в 3-4 мяча.