«Борнмут» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Лестер», который состоится 25 мая 2025 года

«Борнмут»

«Борнмут» провел неплохой сезон, но наверняка расстроен небольшим провалом в его второй половине, из-за которого не смог побороться за еврокубки. Команда на данный момент располагается на 11 месте с 53 баллами и на один пункт отстает от «Фулхэма». В случае домашней победы над аутсайдером у коллектива будет шанс подняться выше, однако особого эффекта или дивидендов клубу это не принесет.

20 мая «Борнмут» проиграл на выезде «Манчестер Сити» (1:3), а 10 числа на своем поле минимально уступил «Астон Вилле» (0:1).

«Лестер»

«Лестер» разочаровал в нынешнем сезоне и снова отправляется на «перевоспитание» в Чемионшип. Команда набрала лишь 25 баллов и давно смирился с понижением в классе. Теперь «лисы» постараются не задержаться во втором дивизионе и снова вернуться как можно быстрее в АПЛ , что станет еще одной интригой будущего сезона.

18 мая «Лестер» обыграл на своем поле «Ипсвич» (2:0), а 11 числа сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 1.33

Ничья – 5.8

Победит «Лестер» – 8.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.4

Тотал меньше 2.5 мячей –2.95

Статистика

«Борнмут» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Лестер» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Борнмута» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Борнмут» на своем поле справится с нестабильным «Лестером» и с хорошим настроением отправится на отдых.