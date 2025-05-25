«Борнмут» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» – «Лестер», который состоится 25 мая 2025 года
«Борнмут»
«Борнмут» провел неплохой сезон, но наверняка расстроен небольшим провалом в его второй половине, из-за которого не смог побороться за еврокубки. Команда на данный момент располагается на 11 месте с 53 баллами и на один пункт отстает от «Фулхэма». В случае домашней победы над аутсайдером у коллектива будет шанс подняться выше, однако особого эффекта или дивидендов клубу это не принесет.
20 мая «Борнмут» проиграл на выезде «Манчестер Сити» (1:3), а 10 числа на своем поле минимально уступил «Астон Вилле» (0:1).
«Лестер»
«Лестер» разочаровал в нынешнем сезоне и снова отправляется на «перевоспитание» в Чемионшип. Команда набрала лишь 25 баллов и давно смирился с понижением в классе. Теперь «лисы» постараются не задержаться во втором дивизионе и снова вернуться как можно быстрее в АПЛ, что станет еще одной интригой будущего сезона.
18 мая «Лестер» обыграл на своем поле «Ипсвич» (2:0), а 11 числа сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 1.33
- Ничья – 5.8
- Победит «Лестер» – 8.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.4
- Тотал меньше 2.5 мячей –2.95
Статистика
- «Борнмут» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Лестер» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Поставить на победу «Борнмута» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что «Борнмут» на своем поле справится с нестабильным «Лестером» и с хорошим настроением отправится на отдых.