«Крылья» прощаются с тренером-триумфатором. С ним связаны главные успехи за 10 с лишним лет

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вчера, 12:50

Сомнительное решение, о котором все знали.

Финал Кубка России, сверкнувшая молодёжь

Самарцам пришло время прощаться со своим тренером. Главное впечатление от «Крыльев» Осинькина – сезон-20/21. Тогда коллектив, только вылетевший из Премьер-лиги, катком прошёлся по Первой лиге и пробился в финал Кубка России. В чемпионате самарцам потребовалось шесть туров на адаптацию – на этом отрезке случились сразу три поражения и одна ничья. Дальше – два поражения за 34 тура, постоянные разгромы, 100 забитых мячей за 40 матчей Первой лиги, 101 балл, 40 голов лучшего бомбардира команды лиги Сергеева.

Вдобавок к этому «Крылья» на энтузиазме и спортивной наглости залетели в финал Кубка России. «Химки» и «Динамо» обыграли с общим счётом 6:0, дальше прошли «Ахмат» и даже на фоне «Локомотива» в решающем поединке смотрелись отлично.

«Крылья» Осинькина запомнятся именно по тому периоду, а также первому сезону после возвращения в РПЛ . Не только из-за результата, но и из-за того, кто его добывал. Более опытному Сергееву в Первой лиге помогали Голенков, Зиньковский, Сарвели, Ежов, Горшков, Пиняев. Егор сразу после возвращения отправился в «Ростов», теперь это важный футболист для южан. Остальные тоже сверкнули. Антон после яркого дебюта в РПЛ перебрался в «Спартак», Сарвели забрал «Локомотив», Горшков оказался в «Зените» в год столетия, чтобы укрепить русскоязычный блок. Сергей стал лидером «Локомотива» и начинает посматривать в сторону Европы. Все они делали результат для самарцев.

Праймовые «Крылья» – симпатичный середняк с амбициями

На фоне «Краснодара», «Динамо», «Спартака» и «Зенита», с обилием легионеров, «Крылья Советов» выгодно выделялись — Осинькин отлично работал с молодёжью, поэтому выходцы из «Чертаново» давали необходимый результат. Того подбора игроков оказалось достаточно, чтобы финишировать в топ-10 РПЛ . По ходу сезона самарцы обыграли «Ростов», дважды разобрались с «Динамо» и «Краснодаром», навязали сопротивление «Спартаку» и «Зениту».

Причём команда не повалилась даже после того, как основного нападающего Ивана Сергеева переманили в «Зенит». Осинькин компенсировал потерю тем, что перевёл на острие Сарвели с Глушенковым. Владислав тогда стал лучшим бомбардиром команды с девятью мячами в активе, Максим стал вторым – в его активе семь голов.

Тот сезон и задал шкалу оценки «Крыльев». Самарцы сразу стали симпатичным середняком. Вроде и серьёзных задач перед клубом не стоит – а в то же время могут огорчить любого соперника из топ-5. Дистанция показала, что такой результат для Осинькина – не случайность. И даже если что-то идёт не по плану, в итоге тренер способен переломить ситуацию. Со временем «Крылья» растеряли свои главные активы и перешли к другой стратегии – появилось больше легионеров. Сезон-22/23 не задался, пришлось бороться за выживание. Но на следующий год перестроившийся коллектив снова забрался в топ-10.

Осенний инцидент – показатель признания и фанатской любви к Игорю Витальевичу

Кошмар начался в завершившейся кампании. В Самарской области сменился губернатор – отмечалось, что сменщик Азарова не настолько заинтересован футболом. В то же время команда начала просто ужасно даже с поправкой на календарь – в первых трёх турах получили 0:4 от «Зенита» и 0:3 от «Спартака», «Ростову» смогли забить лишь единожды – 1:3.

Игровой кризис продолжался всю первую часть чемпионата, на это наслоились разговоры об отставке Игоря Витальевича и назначении Игнашевича. Плюс новый губернатор Федорищев заявил, что клуб должен 36 млн «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Плюс перемены в руководстве – Сергей Корниленко, с которым Осинькин длительное время работал в связке, покинул пост спортивного директора. В «Крыльях» начался какой-то хаос, а тренер, вероятно, лишился поддержки со стороны руководства.

Тогда и могла состояться отставка Осинькина. В то же время болельщики самарцев поддерживали специалиста и даже создали петиции, а главное – за него бились и игроки. Федорищев сам отметил, что с ним созвонился футболист «Крыльев» Солдатенков и лично попросил «вмешаться в ситуацию». Был ли в последние годы случай, чтобы тренера спасали от отставки, когда тот на волоске? Это полное признание как от фанатов, так и от игроков.

Расставание стало неизбежным

Уже осенью было ясно, что отставка лишь оттягивается. Положение дел в клубе с того момента вряд ли изменилось, масла в огонь подлил и Федорищев своим высказыванием:

Если у кого-то есть какие-то колебания, то Осинькин взял на себя обязательства. Сложно, больно, но нести будет. Обязательства, данные болельщикам, нарушать нельзя, они со мной согласятся. Болельщики его поддерживали в момент, когда были разговоры об увольнении. Наслаждайтесь теперь. И Осинькиным, и игрой, и его подходом, и раздевалкой… Он до конца будет в команде. Даже если Осинькин захочет заплатить, чтобы уйти — его не отпустят.

И даже в таких условиях Игорь Витальевич выдал неплохую весну. «Крылья» разгромили «Локомотив» (5:1), поделили очки с «Рубином» и ЦСКА , обыграли «Химки» и «Оренбург». Это позволило даже с серией поражений на финише остаться в топ-10.

Подобные ситуации заканчиваются одинаково