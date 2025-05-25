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Матч легенд клуба станет последним для Медведева в «Зените»

вчера, 12:25

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев может покинуть команду после 6,5 лет работы.

Как сообщает источник, причиной стало неудачное выступление «Зенита» в год столетия.

Сегодняшний матч легенд клуба на «Газпром-Арене» должен стать последним для Медведева в команде.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 16:14
Его уже ждут в Черном дельфине на такой же срок
nubom
nubom
вчера в 14:54
Я думаю с Семаком договорятся полюбовно. Он теперь навсегда легенда Питера. Пришло время собирать камни...
Capral
Capral ответ viv (раскрыть)
вчера в 14:49
Логично.))) Я признаться был в шоке, когда узнал об этом. Ну зато теперь- всё очевидно.
viv
viv ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:02
А главному виновнику грандиозного провала Зенита в прошедшем сезоне придется слишком большую неустойку выплачивать. Они не подумав с ним контракт продлили до 2030 года.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:57
Анатолий, у ФК Зенит предостаточно ребят, кто выступал и за Сборную страны, да и тех кто основную карьеру провел на берегах Невы....зря Вы так...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:50
Вы человек- немолодой, если я правильно понял, поэтому должны знать, что понятия патриотизм и упрямство- вещи несовместны...
nikolah
nikolah ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:30
Есть, как у любого другого клуба,Хаген? Этот тот самый слабоумный, который вещал, что судье против Витории денег занесли, ну если вы в это верите, у меня для вас плохие новости
nikolah
nikolah
вчера в 13:26
Митрофанов придет скорее всего
lotsman
lotsman
вчера в 13:14
"Инсайды от Карпа" опять запускают тему для ненавистников Зенита, для которых наступила неописуемая радость. Я рад за вас, что у вас такая радость. Шесть лет мучались и наконец то, сбылось.
На память приходит анекдот.
Один друг говорит другому
- Пошли к соседу на юбилей.
- Так у меня подарка нету.
- А ты скажи что у тебя корова сдохла. Для него это будет лучшим подарком.
Asper
Asper
вчера в 13:14
Тип он неприятный, и публичные высказывания у него - ну просто добрый вечер. Но руководитель сильный и уж точно не виновник того 23рона, который происходит на поле.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:03
Специалист широкого профиля.... как наш фармацевт..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:55
Осталось уточнить, а разве у Зенита есть легенды? Или покупные тоже за легенды сойдут. Тогда Хаген и Пиюгринье самые что ни на есть легенды!
cska1948
cska1948
вчера в 12:40
А для Семака?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:37
Давно пора, нисколько не огорчусь. Толку от него было децл...
Capral
Capral
вчера в 12:31
Я всё таки, положительно не понимаю, почему Медведев уходит, а главный виновник позора по-прежнему на своём месте?! Мне одинаково- и на одного, и на другого, но надо как-то определиться...
Гость
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