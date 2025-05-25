Матч легенд клуба станет последним для Медведева в «Зените»

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вчера, 12:25

Председатель правления «Зенита» может покинуть команду после 6,5 лет работы.

Как сообщает источник, причиной стало неудачное выступление «Зенита» в год столетия.

Сегодняшний матч легенд клуба на «Газпром-Арене» должен стать последним для Медведева в команде.