Матч легенд клуба станет последним для Медведева в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев может покинуть команду после 6,5 лет работы.
Как сообщает источник, причиной стало неудачное выступление «Зенита» в год столетия.
Сегодняшний матч легенд клуба на «Газпром-Арене» должен стать последним для Медведева в команде.
На память приходит анекдот.
Один друг говорит другому
- Пошли к соседу на юбилей.
- Так у меня подарка нету.
- А ты скажи что у тебя корова сдохла. Для него это будет лучшим подарком.
На память приходит анекдот.
Один друг говорит другому
- Пошли к соседу на юбилей.
- Так у меня подарка нету.
- А ты скажи что у тебя корова сдохла. Для него это будет лучшим подарком.