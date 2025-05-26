Эрик тен Хаг возглавил «Байер»

Пресс-служба «Байера» объявила о назначении Эрика тен Хага на должность главного тренера клуба.
Контракт с голландским специалистом подписан до лета 2027 года.
Пресс-служба «Байера» объявила о назначении Эрика тен Хага на должность главного тренера клуба.
Контракт с голландским специалистом подписан до лета 2027 года.
Но, в любом случае очень интересно будет посмотреть на Байер под руководством Ерика тен Хага. И, главное, мы увидим, не совсем удачный период в МЮ был лишь случайностью, или же наоборот, случайностью был период в Аяксе.
Но, в любом случае очень интересно будет посмотреть на Байер под руководством Ерика тен Хага. И, главное, мы увидим, не совсем удачный период в МЮ был лишь случайностью, или же наоборот, случайностью был период в Аяксе.
Статистики классные парни, видел статью, в которой проводилась параллель с Фергюсоном, тот потратил на трансферы за 30 лет такую же сумму, что и Тен Хаг, купив около 120 игроков, а голландец купил всего 15. Элитарных Хойлундов, Онан, которые не вписавшись в его же великий стиль, теперь будут выкинуты из МЮ. Этот лидер по ошибкам вратарей в АПЛ Онана стоил 50 млн. евро. Лидер по тупости в атаке Хойлунд - 74 млн. евро. Обычно такие бабки тратят только на очень надежных топовых футболистов. Винисиус обошелся Реалу в 45 млн., как и Барселоне - Левандовски. Хойлунд конечно на 25% дороже, он же золотой мяч может получить за успехи в футболе.
Это мрак.
Статистики классные парни, видел статью, в которой проводилась параллель с Фергюсоном, тот потратил на трансферы за 30 лет такую же сумму, что и Тен Хаг, купив около 120 игроков, а голландец купил всего 15. Элитарных Хойлундов, Онан, которые не вписавшись в его же великий стиль, теперь будут выкинуты из МЮ. Этот лидер по ошибкам вратарей в АПЛ Онана стоил 50 млн. евро. Лидер по тупости в атаке Хойлунд - 74 млн. евро. Обычно такие бабки тратят только на очень надежных топовых футболистов. Винисиус обошелся Реалу в 45 млн., как и Барселоне - Левандовски. Хойлунд конечно на 25% дороже, он же золотой мяч может получить за успехи в футболе.
Это мрак.
Я думаю лучшим примером сути будет определение спроса/предложения, по теории капитализма цены повышаются на рынке до тех пор, пока у покупателей не пропадет спрос на товар (в России сейчас это и происходит, до коллапса). Покупатель по теории должен вкладывать деньги, тратить, только на то, что ему действительно нужно, инвестировать в себя и свое будущее. Это - интерес. А продавец торгует этим вкладом в будущее, допустим Хойлундом и его будущим вкладом в победы МЮ, повышая цены аргументами, как рекламой арбузов. Ой сматры какая зеленая арбуза, так прям сладкая, ах вах... Он забьет 50 тыс. голов и выведет МЮ в лидеры мира... Вот и вся стоимость. Покупать или не покупать - решает только покупатель, поэтому неоправданные траты на 73о являются показателем полной неспособности планировать будущее клуба.
Я думаю лучшим примером сути будет определение спроса/предложения, по теории капитализма цены повышаются на рынке до тех пор, пока у покупателей не пропадет спрос на товар (в России сейчас это и происходит, до коллапса). Покупатель по теории должен вкладывать деньги, тратить, только на то, что ему действительно нужно, инвестировать в себя и свое будущее. Это - интерес. А продавец торгует этим вкладом в будущее, допустим Хойлундом и его будущим вкладом в победы МЮ, повышая цены аргументами, как рекламой арбузов. Ой сматры какая зеленая арбуза, так прям сладкая, ах вах... Он забьет 50 тыс. голов и выведет МЮ в лидеры мира... Вот и вся стоимость. Покупать или не покупать - решает только покупатель, поэтому неоправданные траты на 73о являются показателем полной неспособности планировать будущее клуба.