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Эрик тен Хаг возглавил «Байер»

вчера, 12:33

Пресс-служба «Байера» объявила о назначении Эрика тен Хага на должность главного тренера клуба.

Контракт с голландским специалистом подписан до лета 2027 года.

Эрик тен Хаг возглавил «Байер»

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Все комментарии
catal
catal ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 07:13
Я смотрел статистику Аякса, это трансферные жулики, которые (по моему предположению) занимаются перепродажей игроков, у Аякса каждый год в плюс 50-200 млн долларов на трансферах тех же игроков, что они купили ранее. Купили, допустим, Шутало сейчас защитника топового молодого, и он в Аяксе в основе шуруется сейчас лучший в защите. А продадут - в Барселону или Милан не за 15 млн как купили, а за 50 млн. У них вся статистика по трансферам открыта, так и работают. Значит чем занимался Тен Хаг? Правильно, он торговал футболистами, больше в Аяксе тренер ни зачем не нужен, только ради продажи футболистов. Он реально жулик.
catal
catal ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 07:05, ред.
Ну тут играет роль "конкуренция", то есть может ли Тен Хаг купить вратаря в другом клубе, который равен или лучше. Клубы не хотят отпускать хороших игроков, потому что это повлечет за собой поражения и увольнение тренера, недовольство фанатов. А значит если в данный момент среди вратарей нет предложений и альтернативы, Интер завышает цену и говорит "все равно лучше не найдешь, плати". В этом смысле сохранить Де Хеа который ничем не хуже Онана - было единственным разумным выбором. Почему бы не кинуть МЮ на убогом Онане? Никто не запрещает. Ведь Тен Хагу никто не выкручивает руки заставляя его купить? Вот они и впарили в 10 раз дороже вратаря-недоучку, в РПЛ бы он и то был бы на дне рейтингов и цена ему не выше 5 млн.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ НЕ Э Г O И СT (раскрыть)
вчера в 22:11
А если честно разве пеналду не лучше месси по совокупности, тк:
1.забил больше
2.выиграл на 1,5 лиги чемп больше
3.несмотря на имидж эгоиста, в лч лучший по голевым
4.более трудолюбив и зациклен на физухе и дисциплине
5.более смел, тк о его любовных похождениях легенды, а это закаляет
6.в прайме лучше бил издали
7.открытый, а месси тихо злится
8.больше заботится о внешке и пиаре
9.по сравнению с праймом месси у рона дриблинга тупо нет (хотя в сравнении с 80 процентов футболистов есть), но ТАК развить другие качества - чтоб в итоге войти в заветные топ10 футболистов мира - это что за трудовой подвиг?
10.у рона стартовые условия хуже, тк семья беднее месси, и сборная слабее, но стал легендой
11.месси не симулировал, а вот рон всеми правдами и неправдами хотел гола
12.команды рона судьи тянули меньше
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 22:01
А мне одному кажется, что лысые тренеры - все приверженцы вымышленной тикитаки, а на самом деле просто физруки и шарлатаны?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ taxh3z6qmsaf (раскрыть)
вчера в 21:59
Второго дивизиона
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 21:58
Пффф, до стыковых еще дотянуться со дна надо
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 21:58
Байер? Да, жалко, конечно, этого добряка
lobsterdam
lobsterdam ответ catal (раскрыть)
вчера в 18:15
С Хагом ситуация проще: все сделки этот делец проворачивал через дружественную родственную агентскую фирму за откат, разумеется, а те соответственно завышали цены на игроков и все были в шоколаде: и агенты, и продавцы и Хаг - лысый проходимец. Кроме клуба, который получал неликвид по завышенным ценам: хойлунды, онаны, антони и прочие...А результат - налицо! А Хаг с мешком денег растворился на просторах Европы!
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ taxh3z6qmsaf (раскрыть)
вчера в 17:38
судить по работе МЮ НЕ ЛОГИЧНО !
salleeh
salleeh
вчера в 15:55, ред.
По ходу, в конце следующего сезона, мы увидим Байер в стыковых матчах, за место в БД…)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:30
Удачи!!! Должно пойти у него в Байере, на зло всяким "экспертам". Но нужно закрыть позиции по игрокам которых продали. Думаю первый год будет не легко, и давление будет и сравнение с Алонсо.
sv_1969
sv_1969 ответ catal (раскрыть)
вчера в 15:27
Это все понятно!Не даром сказано-товар стоит ровно столько сколько готов за него заплатить покупатель! Но когда на того же Онану устанавливают ценник , когда он и наполовину не тянет , то реально кажется что мир сошел с ума!
taxh3z6qmsaf
taxh3z6qmsaf
вчера в 14:17
c этим физруком байер быстро вернется на привычные для себя позиции в середине таблицы
catal
catal ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:39
Ценники выставляют исходя из тысяч факторов, в основном трансферная стоимость формируется выкупом контракта, базой. Это сумма, которую клуб должен заплатить футболисту за все время его контакта с этим клубом. А к ней добавляется "интерес" - как и во всей рыночной экономике. Это единственная так сказать.. основа ценообразования. Повышения и падения цен. Интерес, или "спрос". Продающей стороне выгодно продать дороже, если только не нужно "слить" какого-то конфликтного игрока за копейки. Интерес - это готовность заплатить покупателя, а продавец играет на интересе и пытается получить как можно больше выгод. Собственно это причина всего повышения цен.
Я думаю лучшим примером сути будет определение спроса/предложения, по теории капитализма цены повышаются на рынке до тех пор, пока у покупателей не пропадет спрос на товар (в России сейчас это и происходит, до коллапса). Покупатель по теории должен вкладывать деньги, тратить, только на то, что ему действительно нужно, инвестировать в себя и свое будущее. Это - интерес. А продавец торгует этим вкладом в будущее, допустим Хойлундом и его будущим вкладом в победы МЮ, повышая цены аргументами, как рекламой арбузов. Ой сматры какая зеленая арбуза, так прям сладкая, ах вах... Он забьет 50 тыс. голов и выведет МЮ в лидеры мира... Вот и вся стоимость. Покупать или не покупать - решает только покупатель, поэтому неоправданные траты на 73о являются показателем полной неспособности планировать будущее клуба.
rufunt
rufunt
вчера в 13:27
пришла беда - открывай ворота
sv_1969
sv_1969 ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:26
Я с Вами согласен и мне почему то взгрустнулось за Байер! Но вот один вопрос , не к Вам конечно , но я его часто задаю! Почему эти Онаны и Хойлунды стоят таких денег???У меня один ответ-значит это кому нужно!
catal
catal
вчера в 13:18
То, что вытворял с МЮ Тен Хаг уже в анналах истории. Изгнание Варана, Де Хеа, Роналду, МакТоминея, Антони, Рэшфорда и других.
Статистики классные парни, видел статью, в которой проводилась параллель с Фергюсоном, тот потратил на трансферы за 30 лет такую же сумму, что и Тен Хаг, купив около 120 игроков, а голландец купил всего 15. Элитарных Хойлундов, Онан, которые не вписавшись в его же великий стиль, теперь будут выкинуты из МЮ. Этот лидер по ошибкам вратарей в АПЛ Онана стоил 50 млн. евро. Лидер по тупости в атаке Хойлунд - 74 млн. евро. Обычно такие бабки тратят только на очень надежных топовых футболистов. Винисиус обошелся Реалу в 45 млн., как и Барселоне - Левандовски. Хойлунд конечно на 25% дороже, он же золотой мяч может получить за успехи в футболе.
Это мрак.
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
вчера в 13:10
Теперь и Байер будет "клиентом" Моргана.. 🤭
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:05
Новый вызов для Хага, второй шанс заявить о себе в большом футболе. По результатам с МЮ трудно судить голландского тренера однозначно, так как современный МЮ сам сплошная неоднозначность. А вот с Аяксом голландец в своё время блеснул на всю Европу. Возможно в Байере получиться повторить такой успех. С одной стороны будет в любом случае попроще и поспокойнее чем в Манчестере, не будет такой конкуренции как в АПЛ, не будет такой давящей ответственности за громкое имя клуба, не будет особо статусных игроков в команде со своими привилегиями, а с другой стороны на нового тренера в стане "фармацевтов" в любом случае будет негласно давить блестящий результат предыдущего тренера, и Хага в любом случае будут сравнивать с Алонсо, по крайней мере на начальном этапе тренерства.

Но, в любом случае очень интересно будет посмотреть на Байер под руководством Ерика тен Хага. И, главное, мы увидим, не совсем удачный период в МЮ был лишь случайностью, или же наоборот, случайностью был период в Аяксе.
5855uyqrkfng
5855uyqrkfng
вчера в 13:04
он с дохлым мю трофеи цеплял, пусть и не апл, но всё же! в Германии думаю у него получится не хуже
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:03, ред.
Я думаю, он бы и не взглянул в нашу сторону.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:02
Тренер хороший, но Спартак на таких не дышит!
Интересно будет посмотреть на его работу в Байере.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
Учитывая, что из Байера уходят лидеры, то скорей всего станут они середняками, ну может чуть выше середняка
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:58
По мне, Тен Хаг подходит Байеру. А что будет, покажет время.
протон
протон
вчера в 12:45
Первый сезон второе место и кубок лиги. Второй с множеством травм восьмое место и кубок Англии против Сити в финале. Он принес МЮ первые трофеи за 5 лет. Три финала, два из которых выиграл. Для местных экспертов конечно важнее его интервью, но тем, кто хоть немного думает очевидно, что в таком проблемном клубе и в тех обстоятельствах Тен Хаг проделал отличную работу. А его работа в Аяксе и так была выше всяких похвал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:44
Щас кто-нибудь обязательно напишет, что все лысые физруки-шарлатаны)))
Гость
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