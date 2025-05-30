«Реал» был готов купить Трента ещё в январе за 40 млн евро

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд, о переходе которого сегодня было объявлено официально, мог присоединиться к мадридцам ещё в январе.
По информации источника, бывшему клубу Трента «Ливерпулю» были предложены 40 млн евро за трансфер защитника в зимнее окно. Но мерсисайдский клуб не стал рассматривать такой вариант, а сам игрок сосредоточился на борьбе за титул в Английской Премьер-Лиге.
Трент попрощался с «Ливерпулем» в начале мая. В составе английского клуба защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии.
И, скорее всего, отказ Ливерпуля продавать Трента в январе, прямо повлиял на решение защитника уйти бесплатно. Англичанин понял, что Ливерпуль его просто так не отпустит, и на его желания клубу плевать, вот и выбрал единственный вариант, при котором он со 100% вероятностью может перейти в Реал. Ну, а Ливерпуль как в той сказке, - остался у разбитого корыта.
И, скорее всего, отказ Ливерпуля продавать Трента в январе, прямо повлиял на решение защитника уйти бесплатно. Англичанин понял, что Ливерпуль его просто так не отпустит, и на его желания клубу плевать, вот и выбрал единственный вариант, при котором он со 100% вероятностью может перейти в Реал. Ну, а Ливерпуль как в той сказке, - остался у разбитого корыта.