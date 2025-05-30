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«Реал» был готов купить Трента ещё в январе за 40 млн евро

вчера, 14:39

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд, о переходе которого сегодня было объявлено официально, мог присоединиться к мадридцам ещё в январе.

По информации источника, бывшему клубу Трента «Ливерпулю» были предложены 40 млн евро за трансфер защитника в зимнее окно. Но мерсисайдский клуб не стал рассматривать такой вариант, а сам игрок сосредоточился на борьбе за титул в Английской Премьер-Лиге.

Трент попрощался с «Ливерпулем» в начале мая. В составе английского клуба защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ bggj5a9b9w6q (раскрыть)
вчера в 17:17
Это очень прилично, с учётом полугода до конца контракта у игрока.
bggj5a9b9w6q
bggj5a9b9w6q
вчера в 16:49
А не маловато 40 за Трента?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:37
Ну так не купили, хотя Анчелотти требовал трансферов на защиту. Теперь роялисты рассказывают сказки что если бы Перес купил Трента, Реал стал бы чемпионом, и не вылетел бы от Арсенала.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:30
Да чего уж сейчас вспоминать! Что сделано то сделано
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:25
Лишь бы сейчас точно пригодился для Реала . Удачи тебе с Реалом.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 14:58
Сомневаюсь, что Реал стал бы покупать Трента при наличии длительного контракта с Ливерпулем.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:56
Это новость для тех, кто рассказывает как нехороший Трент кинул бедный и несчастный Ливерпуль. А по сути руководство Ливерпуля кинули себя сами, и пострадали от своей же жадности. И вместо 40 млн в январе, получят 10 млн в июне. Я понимаю, что "красные" надеялись на то, что уговорят Трента продлить контракт, и "струсят" с Реала раза в два больше. Но надеяться на такое, когда у игрока осталось меньше чем пол года по контракту, - как минимум глупо и опрометчиво.

И, скорее всего, отказ Ливерпуля продавать Трента в январе, прямо повлиял на решение защитника уйти бесплатно. Англичанин понял, что Ливерпуль его просто так не отпустит, и на его желания клубу плевать, вот и выбрал единственный вариант, при котором он со 100% вероятностью может перейти в Реал. Ну, а Ливерпуль как в той сказке, - остался у разбитого корыта.
Гость
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