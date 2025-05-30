«Реал» был готов купить Трента ещё в январе за 40 млн евро

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вчера, 14:39

Защитник «Реала» , о переходе которого сегодня было объявлено официально, мог присоединиться к мадридцам ещё в январе.

По информации источника, бывшему клубу Трента «Ливерпулю» были предложены 40 млн евро за трансфер защитника в зимнее окно. Но мерсисайдский клуб не стал рассматривать такой вариант, а сам игрок сосредоточился на борьбе за титул в Английской Премьер-Лиге.

Трент попрощался с «Ливерпулем» в начале мая. В составе английского клуба защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии.