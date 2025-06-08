«Ванкувер» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Ванкувер» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 9 июня 2025 года.
«Ванкувер»
За последние пять туров в МЛС «Ванкувер» набрал 10 очков, что можно назвать средним результатом. Тем не менее, команда является лидером западной конференции и набрала 31 очка. Коллектив опережает сразу двух соперников на два пункта, но имеет две игры в запасе, поэтому рассчитывает сохранить лидерские позиции. Победа в предстоящей игре над не самым простым соперником поможет лидеру еще больше укрепиться на своем месте.
2 июня «Ванкувер» разгромно проиграл на выезде «Крус Асуль» в кубке чемпионов (0:5), а 29 мая в МЛС сыграл вничью с «Миннесотой» (0:0).
«Сиэтл Саундерс»
«Сиэтл Саундерс» не отличается стабильными результатами в последнее время, однако уверенно держится в зоне плей-офф все той же западной конференции. Команда располагается на четвертом месте с 26 баллами и отстает от ближайших соперников на четыре пункта. Коллектив вполне может воспользоваться не самыми уверенными выступлениями лидера, чтобы зацепиться за важные очки в чемпионате.
2 июня «Сиэтл Саундерс» проиграл на своем поле «Миннесоте» (2:3), а 29 числа на своем поле смог одолеть «Сан-Диего» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ванкувер» – 3.45
- Ничья – 3.4
- Победит «Сиэтл Саундерс» – 2.13
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.9
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9
Статистика
- «Сиэтл Саундерс» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Ванкувер» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд
- Четыре из шести личных встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, команды подарят зрителям результативный поединок и уже к середине второго тайма достигнут предложенного нами вариант для этого матча.