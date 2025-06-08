«Ванкувер» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Ванкувер» – «Сиэтл Саундерс», который состоится 9 июня 2025 года.

«Ванкувер»

За последние пять туров в МЛС «Ванкувер» набрал 10 очков, что можно назвать средним результатом. Тем не менее, команда является лидером западной конференции и набрала 31 очка. Коллектив опережает сразу двух соперников на два пункта, но имеет две игры в запасе, поэтому рассчитывает сохранить лидерские позиции. Победа в предстоящей игре над не самым простым соперником поможет лидеру еще больше укрепиться на своем месте.

2 июня «Ванкувер» разгромно проиграл на выезде «Крус Асуль» в кубке чемпионов (0:5), а 29 мая в МЛС сыграл вничью с «Миннесотой» (0:0).

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл Саундерс» не отличается стабильными результатами в последнее время, однако уверенно держится в зоне плей-офф все той же западной конференции. Команда располагается на четвертом месте с 26 баллами и отстает от ближайших соперников на четыре пункта. Коллектив вполне может воспользоваться не самыми уверенными выступлениями лидера, чтобы зацепиться за важные очки в чемпионате.

2 июня «Сиэтл Саундерс» проиграл на своем поле «Миннесоте» (2:3), а 29 числа на своем поле смог одолеть «Сан-Диего» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ванкувер» – 3.45

Ничья – 3.4

Победит «Сиэтл Саундерс» – 2.13

Тотал больше 2.5 мячей – 1.9

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.9

Статистика

«Сиэтл Саундерс» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

«Ванкувер» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд

Четыре из шести личных встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, команды подарят зрителям результативный поединок и уже к середине второго тайма достигнут предложенного нами вариант для этого матча.