«Лос-Анджелес ФК» – «Ванкувер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 июня 2025, 00:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес ФК » – «Ванкувер», который состоится 30 июня 2025 года.

«Лос-Анджелес ФК »

«Лос-Анджелес» не лучшим образом выступил на клубном чемпионате мира, но у команды есть и другие задачи, а именно сохранение места в плей-офф МЛС . Коллектив на данный момент располагается на седьмом месте с 26 баллами и от ближайшего соперника отстает всего на один пункт. В поединке с «Ванкувером» хозяева сделают все, чтобы одержать победу и начать для себя хороший отрезок сезона.

25 июня «Лос-Анджелес ФК » сыграл вничью с «Фламенго» (1:1), а 21 числа команда проиграла «Эсперансу» (0:1).

«Ванкувер»

«Ванкувер» еще недавно был лидером западной конференции, но пропустил вперед себя «Сан-Диего», но отстает по количеству сыгранных поединков. Коллектив набрал 35 очков и отстает на четыре пункта, имея две игры в запасе, которые нужно выигрывать. Матч на выезде с «Лос-Анджелес ФК » будет непростым, но гости готовятся играть на победу, которая позволит приблизиться к новоиспеченному лидеру «Сан-Диего».

26 июня «Ванкувер» проиграл тому самому «Сан-Диего» на своем стадионе (3:5), а 15 числа уступил на выезде «Коламбус Крю» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лос-Анджелес ФК » – 1.73

» – 1.73 Ничья – 3.75

Победит «Коламбус Крю» – 4.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Лос-Анджелес ФК » выиграл в основное время только три матча из десяти последних

» выиграл в основное время только три матча из десяти последних Восемь из десяти последних матчей из десяти последних матчей «Ванкувера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что обе команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника и подарить болельщикам результативный футбол.