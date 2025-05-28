Заметные огорчения РПЛ 2024/25. Футболисты, подставившие «Спартак», «Локомотив» и «Зенит»

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вчера, 20:45

Разочаровал не только Соболев.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

В первой части сезона точно мог лучше сыграть Шелия из «Ахмата», но весной опытный голкипер собрался. А Илья Лантратов зимой не убедил тренера «Локомотива», что он сильнее Митрюшкина. Вратарь потерял место в основе московского клуба, хотя раньше был невероятно важным игроком для столичной команды. Классный голкипер отразил всего 64 % ударов.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Тренеру «Динамо» не нравилась игра Дасы, поэтому зимой приехал Касерес. А вот Станкович не нашел нового правого латераля, и это ошибка. Денисов – неплохой молодой футболист для середняка РПЛ , но в основе претендента на титул ему не хватает тонкости. У Даниила было несколько типичных грубых ляпов в обороне, а в атаке этот футболист точно не второй Хакими.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Удивил официальный список из 100 кандидатов на звание лучших игроков сезона. Там есть Лантратов, Денисов и почему-то есть центральный защитник «Локомотива» Ньямси. Похоже, люди из РПЛ не смотрят футбол, иначе не объяснить их дикий выбор. Ньямси был ужасен, поэтому «Локомотив» пропустил больше, чем «Динамо» из Махачкалы.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Не пройти мимо приключений «Крыльев Советов». Команда Осинькина не всегда допускала так много ошибок в защите, как на старте сезона, но если оценивать характер ляпов, то выходим на Евгеньева с его напарниками. Роман остался странным нестабильным защитником с грубыми ляпами. «Крылья Советов» пропустили 51 гол – один из худших показателей сезона.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Экс-тренер «Динамо» Личка не был в восторге от левых защитников, в том числе от игры Скопинцева, но наставник «Локомотива» Галактионов разочарован своим левым латералем ещё сильнее. Правый бэк «Локомотива» Самошников нашел место в атаке, а вот Тикнизян слева вчистую проиграл Сильянову в защите, а Пиняеву в атаке. А ещё Наир устроил скандал.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

Вильмар – лучший опорник РПЛ последних лет. Вот только в этот раз Барриос проиграл для начала самому себе, а потом многим соперникам «Зенита». Колумбиец заслужил здесь место сильнее, чем более слабые мастера, ведь его спад привел к концу чемпионской серии «Зенита» и оставил команду из Санкт-Петербурга с пустыми руками в год столетнего юбилея.

Даниил Уткин («Ахмат»)

Все знают, что Уткин умеет играть в хороший футбол. Воспитанник «Краснодара» забивал голы со штрафных в РПЛ , отдавал умные передачи и качественно работал в обороне. Всё это делал в прошлом, ведь в последнем сезоне от Даниила не было пользы «Ахмату». Несколько раз пригодился в атаке, но приличная по составу команда Уткина едва не вылетела из РПЛ напрямую.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

По количеству отборов за матч центральный хавбек «Локомотива» Баринов уступил 19-летнему плеймейкеру команды Батракову. Дмитрий часто нарушал правила, постоянно терял позицию, когда оказывался в опорной зоне, помогая напарникам – Карпукасу или Тимофееву. Иногда Баринов напоминал о себе с положительной стороны, но провел неудачный сезон, как и Барриос.

Нападающие

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Как легко понять, здесь ставка именно на сильных исполнителей, которые разочаровали. Логично включить Файзуллаева. Конечно, его напарники по атаке – опытный Жемалетдинов и новичок Алеррандро, тоже провели плохой сезон. Но Аббосбека ценили за тонкость решений и считали надеждой ЦСКА . Опорник Кисляк себя показал, а игрок из Узбекистана потерялся.

Александр Соболев («Зенит»)

Кассьерра забил больше мячей, хотя напарник и конкурент Соболева по атаке «Зенита» тоже провел ужасный сезон, если сравнивать с игрой Матео в прошлом чемпионате. А новичок Александр выступил ещё хуже. Во второй части сезона у Соболева есть парочка важных голевых действий, но форвард за 10 млн евро просидел две трети сезона в резерве «Зенита».

Хесус Медина («Спартак»)

Вингер Бонгонда промахивался, но собрал 8 голевых действий. Маркиньос не забивал в РПЛ за «Спартак», но у него 9 ассистов. Солари и Гарсия – зимние новички, только адаптируются. А Медине сложно найти оправдание. Хесус лишь шесть раз пробился в основу «Спартака» в РПЛ , на его счету всего три голевых действия. Опытный парагваец не забивал с начала ноября.

Главные тренеры

Сергей Семак («Зенит») и Деян Станкович («Спартак»)

У «Локомотива», «Динамо» и ЦСКА есть объективно слабые места в составах, которые частично оправдывают их тренеров, хотя лишь «армеец» Николич сделал выводы после сложного старта. Галактионова и Личку тоже ругали, но два фаворита сезона – Семак и Станкович, не только проиграли герою сезона Мусаеву из «Краснодара» в чемпионской гонке, а и растратили потенциал солидных и глубоких составов. У «Зенита» и «Спартака» были шансы на чемпионство, но Семак второй, а Станкович вышел из себя в конце сезона и оказался лишь четвертым.

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