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Игрок «Локомотива» вошёл в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ

вчера, 10:59

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) представила список из 11 лучших игроков Золотого Кубка КОНКАКАФ 2025 года.

В символическую сборную вошёл защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.

Вратарь: Луис Малагон (Мексика);

Защитники: Крис Ричардс (США), Сесар Монтес, Йохан Васкес (оба — Мексика);

Полузащитники: Эдсон Альварес (Мексика), Петер Гонсалес (Доминиканская Республика), Оскар Сантис (Гватемала), Малик Тилльман, Диего Луна (оба — США);

Нападающие: Исмаэль Диас (Панама), Рауль Хименес (Мексика).

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:04
Кроме него только Хименеса и знаю.
Гость
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