Игрок «Локомотива» вошёл в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ

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вчера, 10:59

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки ( КОНКАКАФ ) представила список из 11 лучших игроков Золотого Кубка КОНКАКАФ 2025 года.

В символическую сборную вошёл защитник московского «Локомотива» .

Вратарь: (Мексика);

Защитники: ( США ), Сесар Монтес, (оба — Мексика);

Полузащитники: (Мексика), (Доминиканская Республика), (Гватемала), , (оба — США );

Нападающие: (Панама), (Мексика).