Игрок «Локомотива» вошёл в символическую сборную Золотого Кубка КОНКАКАФ

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) представила список из 11 лучших игроков Золотого Кубка КОНКАКАФ 2025 года.
В символическую сборную вошёл защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.
Вратарь: Луис Малагон (Мексика);
Защитники: Крис Ричардс (США), Сесар Монтес, Йохан Васкес (оба — Мексика);
Полузащитники: Эдсон Альварес (Мексика), Петер Гонсалес (Доминиканская Республика), Оскар Сантис (Гватемала), Малик Тилльман, Диего Луна (оба — США);
Нападающие: Исмаэль Диас (Панама), Рауль Хименес (Мексика).