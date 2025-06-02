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WhoScored объявил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25

сегодня, 12:44

Авторитетный статистический портал WhoScored объявил символическую сборную сезона-2024/25 Лиги чемпионов.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркиньос, Ашраф Хакими (оба — ПСЖ).

Полузащитники: Рафинья («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ).

WhoScored объявил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25

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Все комментарии
Capral
Capral ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 14:50
Полностью согласен!!!
Capral
Capral
сегодня в 14:04, ред.
Ну и, каким боком здесь Вирц и Кейн?! Глупость полнейшая, даже обсуждать не хочется. Удивительно, что Хвичку не записали...
Радует присутствие Мусиалы. Молодец, парнишка, за один сезон у Компани поднялся до уровня неплохого и перспективного игрока. Так держать!!!
s97jb88qncpk
s97jb88qncpk
сегодня в 13:33
Камерунский Эму -мимо кассы!!!Ура!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:09
С такой сборной согласится можно, но можно и других включить в нее.
AKH
AKH
сегодня в 13:02, ред.
Где Витинья? Дальше даже писать лень😊. Но все же - Вирц😁😁😁😁 Смешно..
Гость
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