WhoScored объявил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/25

Авторитетный статистический портал WhoScored объявил символическую сборную сезона-2024/25 Лиги чемпионов.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).
Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Николас Отаменди («Бенфика»), Маркиньос, Ашраф Хакими (оба — ПСЖ).
Полузащитники: Рафинья («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Джамал Мусиала («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ).
Радует присутствие Мусиалы. Молодец, парнишка, за один сезон у Компани поднялся до уровня неплохого и перспективного игрока. Так держать!!!
Радует присутствие Мусиалы. Молодец, парнишка, за один сезон у Компани поднялся до уровня неплохого и перспективного игрока. Так держать!!!