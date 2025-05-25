Джикия с топором, отпускное настроение защиты и «золотые» ляпы. Весёлые антигерои 30-го тура РПЛ

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вчера, 18:46

Футболисты чудили в обороне.

Вратарь

Андрей Лунёв («Динамо»)

Бывший голкипер «Зенита» решил, что петербуржцам пора остаться без титула. Именно Лунёв не сумел качественно сыграть на старте второго тайма матча в Краснодаре, Андрей отбил мяч прямо на Кордобу. Голкипер бывал среди героев тура, но в антисборной тоже не впервые. Колоссальный опыт не сделал Лунёва стабильным игроком, хотя мастерство имеется.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Капитан команды сначала дважды не смог остановить форвардов «Рубина», а потом ему немножко повезло в атаке – мяч после серии рикошетов пришел к Мансилье. Но «Оренбург» не удержал ничью, казанцы забивали ещё. Защитника Малых заменили во втором тайме, ведь Андрей на фоне усталости мог совершить больше явных ошибок в обороне.

Станислав Магкеев («Пари НН»)

Нелепо сыграл в борьбе с игроком ЦСКА в собственной штрафной площади. Магкеев подставил руку под мяч, а судья назначил пенальти. Обляков открыл счет голам в поединке, а дальше было дело техники. «Пари НН» в плохом функциональном состоянии, они мало владели мячом и редко огрызались. Магкеева убрали с поля ближе к истечению первого часа игры с ЦСКА .

Умар Сако («Ростов»)

Последний тур, «Ростову» ничего не нужно, можно сыграть спокойно. Вместо прогулки против «Динамо» из Махачкалы центральный защитник решил устроить парад необдуманных действий. Опытный Сако нарушил правила в центре поля и получил первую желтую карточку, а в конце матча рукой отмахнулся от соперника рукой – удалился после удара оппонента по лицу.

Николас Маричаль («Динамо»)

Неудачно выставил руку на последних секундах матча с «Краснодаром» и заработал пенальти, но к тому моменту судьба сезона была решена. А вот до этого уругваец Николас с напарниками несколько раз подставлял голкипера Лунёва. Временный наставник Гусев говорил о мести «Краснодару» за роковое поражение год назад, но Маричаль не осилил холодное блюдо.

Георгий Джикия («Химки»)

Бывший капитан «Спартака» закончил сезон в РПЛ поражением 5:0 от «красно-белых». Джикия упустил Угальде, когда Манфред забил долгожданный гол в РПЛ и утвердился в статусе лучшего снайпера сезона. К сожалению, в 31 год, центральный защитник Джикия сильно сбавил и потерял форму. Зато после матча получил необычный подарок – Георгию вручили топор.

Полузащитники

Роберт Мехиа («Химки»)

«Спартак» забивал голы на разный вкус, но кроме очевидных проблем на двух флангах у «Химок» была дыра в опорной зоне. Проход Умярова с быстрым голом и последующие передачи Маркиньоса именно с центральной зоны указывают на неудачную игру хавбеков гостей. Колумбиец Мехиа не справился с оппонентами и помог «Спартаку» разгромить «Химки».

Владислав Камилов («Ахмат»)

Тренеру «Ахмата» хватило тайма, чтобы насладиться действиями Камилова и заменить Владислава в перерыве. Напарники хавбека тоже сыграли плохо, но Камилов выгнал призрак интриги в матче с «Зенитом», когда в первом тайме схватил защитника Нино за футболку в штрафной площади. «Ахмат» не был готов оказать сопротивление теперь уже бывшим чемпионам.

Стефан Лончар («Акрон»)

Лучше бы Стефан сидел на лавке до конца матча против «Локомотива». Тренер выпустил одного из лидеров на второй тайм и разочаровался. Сначала полузащитник не встречал соперников и позволил разыграть вторую голевую атаку «Локомотива», а потом дал пробить Пиняеву – так счет стал 0:3 в пользу гостей. «Акрон» пропустил и забил ещё раз, а Лончар был зрителем.

Нападающие

Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала)

Один из героев новичка РПЛ не позволил команде победить. Эгаш наступил двумя ногами на соперника на фланге рядом с центральной линией поля. Нелепый фол, но серьезное нарушение правил с риском нанести травму сопернику наказывается удалением. «Динамо» в меньшинстве пропустило в ответ от «Ростова», но повезло, что защитник Сако тоже решил удалиться.

Эль Мехди Маухуб («Динамо»)

Маухуба сняли с игры в концовке матча, но за отведенное ему время марокканец ни разу не попал в створ ворот Агкацева. У форварда «Динамо» один удар, который заблокировали защитники. С такой игрой у Маухуба нулевые шансы вытеснить из основы Тюкавина, когда Константин вернется на поле после травмы. Марокканский нападающий провел бледную весну.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Пари НН»)

Виктор Михайлович играл против бывшего клуба ЦСКА . «Армейцы», конечно, хотели завершить сезон в первой тройке, но для них главный матч весны – Суперфинал Кубка против «Ростова». А вот «Пари НН» после своей победы над ЦСКА мог обеспечить себе ещё один сезон в РПЛ . Но как раньше ругали Ганчаренко за нестабильную работу с аутсайдером, так и сейчас констатируем, что тренер вчистую уступил в решающем матче. Вместо надежды на сенсационную победу и спасение без стыковых матчей получили игру вторым номером и неудачу с ЦСКА .

Огорчение тура. Характер ошибок в защите

Бывают результативные недели, когда оборона и вратари молодцы, но форварды оказываются сильнее. В этот раз голкиперы были статистами, поскольку защитники решили уйти в отпуск на тур раньше. Редкие линии обороны сыграли достойно, хотя даже они скорее не ошибались из-за пассивности атаки соперников. Даже некоторые победители «привозили». Характер ошибок футболистов в последнем туре напоминает о важности мотивации. Когда у большинства клубов сезон завершился несколько недель назад, тяжело сыграть серьёзно.

Провал сезона. «Зенит» потерял титул

В сборной решающего тура отмечали «Краснодар», ведь их чемпионство стало главным событием сезона с положительной стороны. Теперь логично выделить неудачу «Зенита», как главный провал последнего тура и всего чемпионата. Год назад Семаку повезло: сначала Мусаев не смог собрать достаточно очков, чтобы опередить петербуржцев, а потом футболисты «Динамо» не обошли северян в последнем туре в матче против «Краснодара». Теперь всё было иначе, «Зенит» перед юбилеем, сегодня клубу сто лет, победил «Ахмат» и отдал чемпионское звание.