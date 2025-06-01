Объявлена символическая сборная сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал лучшую команду сезона 2024/25 в Лиге чемпионов.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — ПСЖ), Алессандро Бастони («Интер»);
Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Деклан Райс («Арсенал»);
Нападающие: Ламин Ямаль, Рафинья (оба — «Барселона»), Дезире Дуэ, Усман Дембеле (все — ПСЖ).
Гирасси с 13+4 нет, зато есть Дуэ с 5+3, который до весны сидел в запасе.
Райс запомнился только матчем против Реала. Педри на протяжении всего сезона ЛЧ был чуть лучше как по мне.
Вместо Бастони можно было ставить Пачо. Во всех матчах выглядел безупречно.
Гирасси с 13+4 нет, зато есть Дуэ с 5+3, который до весны сидел в запасе.
Райс запомнился только матчем против Реала. Педри на протяжении всего сезона ЛЧ был чуть лучше как по мне.
Вместо Бастони можно было ставить Пачо. Во всех матчах выглядел безупречно.
И кто по такой играет ныне?
И кто по такой играет ныне?
однако место Педри занял Райс. ясно, за что.
такие удары по Реалу не каждый сможет.
однако место Педри занял Райс. ясно, за что.
такие удары по Реалу не каждый сможет.