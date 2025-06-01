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Объявлена символическая сборная сезона Лиги чемпионов

вчера, 20:24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформировал лучшую команду сезона 2024/25 в Лиге чемпионов.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш (все — ПСЖ), Алессандро Бастони («Интер»);

Полузащитники: Витинья (ПСЖ), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Ламин Ямаль, Рафинья (оба — «Барселона»), Дезире Дуэ, Усман Дембеле (все — ПСЖ).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:29
Бредовая сборная.
Гирасси с 13+4 нет, зато есть Дуэ с 5+3, который до весны сидел в запасе.
Райс запомнился только матчем против Реала. Педри на протяжении всего сезона ЛЧ был чуть лучше как по мне.
Вместо Бастони можно было ставить Пачо. Во всех матчах выглядел безупречно.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:15
Схема 4-2-4 🤔
И кто по такой играет ныне?
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 22:25
Тут должен быть Педри , это лучший ПЗ на данный момент ! То что Райс забил Реалу не озночает что он лучший ! Один матч и весь сезон , разница большая !
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
Игроки ПСЖ - новые "законодатели мод" в европейском футболе...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:26, ред.
крутая команда))
однако место Педри занял Райс. ясно, за что.
такие удары по Реалу не каждый сможет.
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