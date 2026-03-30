«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив», который состоится 5 апреля 2026 года.

«Спартак»

«Спартак» слишком сильно отстает от группы лидеров РПЛ , но старается побеждать в каждом матче и это клубу частично удается. На данный момент народная команда располагается на шестом месте с 38 баллами и на шесть пунктов отстает от «Локомотива». В игре на своем стадионе «красно-белые» имеют возможность сократить отставание от «железнодорожников» до трех пунктов, за семь туров до конца сезона в России.

Два последних матча «Спартака» завершились выездной победой над «Оренбургом» (2:0) и минимальным успехом с «Динамо» Москва (1:0), который не помог пройти дальше в кубке России.

«Локомотив»

«Локомотив» неудачно стартовал после зимнего перерыва, но сохранил пока за собой третье место. «Железнодорожники» набрали 44 балла, что на пять пунктов меньше, чем у лидера «Краснодара», но мечты о чемпионстве все еще остаются. Матч со «Спартаком» важен для гостей со всех точек зрения, ведь в случае победы, они останутся в чемпионской гонке, а возможно и сократят отставание от впереди идущих конкурентов.

Два последних матча «Локомотива» завершились разгромом «Акрона» (5:1) и поражением по пенальти от «Крыльев Советов» (2:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Спартак» – 3

Ничья – 2.85

Победа «Локомотив» – 2.75

Статистика

«Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Локомотив» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

«Красно-белые» выиграли три из пяти последних встреч с «железнодорожниками» при двух поражениях

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что московское дерби будет интересным, а обе команды минимум по одному разу смогут отличиться в воротах соперника.