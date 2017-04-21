​Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ. День «подогретых» шаров

«Соккер.ру» готов к жребиям полуфиналов еврокубков и отмечает, как невыгодны УЕФА некоторые пары. Узнайте имена футбольных дуэлянтов для «Реала», «Ювентуса» и МЮ!

Что настораживает накануне жеребьевок?

Сложно поверить в теорию заговора, где неподготовленные к шулерским фокусам бывшие футболисты – а именно они чаще всего вытягивают шарики на жеребьевках УЕФА, умудряются идеально «подтасовать» восемь-шестнадцать результатов. Когда в корзине полно шаров, всегда есть риск ошибки или раскрытия обмана – а это скандал, после которого президент УЕФА уйдет в отставку. Поэтому на ранних стадиях всегда бродят слухи о несправедливости выбора, но даже четвертьфинальные пары ЛЧ доказали, что полученный жребий не был выгоден УЕФА. «Бавария» и «Барселона» в полуфиналах вместо «Атлетико» и «Монако» им финансово нужнее.

Но сейчас, когда по четыре команды остались в Лигах чемпионов и Европы, любителям конспирологии проще. Ведь обратите внимание на наличие всего одной комбинации, которая может застраховать УЕФА от финансово и рекламно ужасного финала ЛЧ. Речь о еще одном матче «Атлетико» - «Реал». Третий такой финал за четыре года – солидный удар по кошелькам. «Матрасники» мало интересуют неевропейские рынки, «Ювентус» рекламно выгоднее. Кроме того, если свести, например, «Атлетико» и «Монако», то точно вылетит один из грандов. Конечно, Симеоне и Жардим могут пройти «Реал» и «Ювентус» соответственно, и такой финал тоже плох для УЕФА. Но застраховаться от мадридской разборки можно лишь в одном случае – если соседи окажутся в полуфинальной паре. Скоро узнаем, получат ли любители теорий заговоров еще один козырь.

Какими могут быть пары в Лиге чемпионов?

Рассмотрим все варианты, их всего три, и определим плюсы и минусы.

Испанский полуфинал. «Реал» - «Атлетико», «Ювентус» - «Монако»

Начнем с варианта, который может порадовать ребят из УЕФА, намекая на финал «Реала» и «Ювентуса». Мадридский полуфинал заметно лучше мадридского финала, поскольку после матча «Реала» с «Баварией» у любого соперника «сливочных» будут ситуативные поклонники не только из Барселоны. Следовательно, если Симеоне отомстит «Мадриду» за два проигранных финала – многие порадуются. А если Зидан снова выиграет и пойдет во второй подряд финал – получим шанс увидеть две подряд победы одной команды в ЛЧ. Такого еще не было.

«Ювентус» против «Монако» - тоже интересная пара. Интереснее, чем в 2015-м, когда на двоих забили один гол в четвертьфиналах. Когда у Жардима и Аллегри были автобусы. Сейчас к ним применили тюнинг – оба автобуса с реактивными двигателями. А французский еще и с водителем, страдающим биполярным расстройством. То ведет по правилам, то потом спешит их нарушить. Ведь «Монако» - самая успешная из молодых и талантливых команд сезона. А «Ювентус» - мастодонты, которые тоже заслужили финал. Может получиться, как в 1998-м году, когда впервые между собой сыграли в полуфинале. Итальянцы прошли дальше, но 4:1 и 2:3 – результаты, от которых не откажемся.

Слезы глорихантера. «Реал» - «Ювентус», «Атлетико» - «Монако»

Поскольку «Атлетико» и «Монако» свои матчи играли параллельно с парами «Реала» и «Ювентуса», народ о них скорее слышал. Краем глаза видели, как испанцы не позволили «Лестеру» забить три мяча во втором тайме второго матча. Также читали о подвигах Мбаппе – подросток в ударе. Однако на самом деле, пока в УЕФА не догадались разводить четвертьфиналы во времени, менее статусные пары всегда будут в тени. И если получатся приведенные выше дуэли, то в тени окажется второй полуфинал, пусть уже не параллельный.

Понятно, что «Атлетико» последние полтора года старается изменить структуру игры и учится рисковать. Оборона надежная, но система подразумевает обстрел Облака. Разумеется, «Монако» - безумцы, так что бой Симеоне и Жардима может получиться крутым. Вот только в УЕФА готовы к потопу? Слезы фанатов «Ювентуса» и «Реала» забьют футбольную Европу, ведь Аллегри и Зидан второй раз получат монстров в соперники, а вторая часть сетки окажется не такой представительной. Даже если это будет эпичный полуфинал, финал «Реал» - «Ювентус», безусловно, остается самым статусным из возможных.

Разделение по стилям. «Реал» - «Монако», «Ювентус» - «Атлетико»

В таком сочетании в одной паре сойдутся мастера голов из офсайдов. Почему «Реал» вообще прошел «Баварию»? Потому что «песок сыпется» – неофициальное название немцев. Анчелотти в Мадриде поставил самый старый состав в истории ЛЧ! И это с учетом былого «Милана». Понятно, почему «Реал» с далеко не идеальной защитной линией выдержал натиск. А где не получалось – немножко помогли. С «Монако» будет другой полюс, встреча с юностью. Но пару «Реала» с «Монако» не хотелось бы видеть как раз потому, что французы могут получить плевок в лицо от арбитров.

А эти ребята заслужили честное судейство, как «Атлетико» заслужил очередной полуфинал имени Симеоне. Команда с Гризманном могла пройти не только «Лестер» - сильны, с характером и выдержкой. Вот только если «Реалу» достанется такой же любитель атаки, а «Ювентус» устроит игры разума с «Атлетико», то может получиться примерно так, как в группе «матрасников» и туринцев два с половиной года тому назад. Один гол на два матча, явно не самый веселый футбол. В этом варианте сводим условно «защитных» и «атакующих» полуфиналистов. И это не всегда хорошо - бой с тенью бывает утомительным и не зрелищным.

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» - «Атлетико», «Монако» - «Ювентус». Рассмотрев все варианты, соглашаемся с любителями теорий заговора. Полуфинал «Реала» и «Атлетико» интересен старыми счетами и исключит мононациональный финал. Поединок «Ювентуса» и «Монако» тоже может быть увлекательным, поскольку Аллегри изменил за два года свою команду, как и Жардим - свою. Ставим на выгодный для УЕФА жребий.

Какими могут быть полуфиналы в Лиге Европы?

В принципе, здесь все полуфиналы могут оказаться интересными, поскольку МЮ не имеет права оступаться по статусу, а их потенциальным соперникам незачем и поздно бояться Моуриньо. Впрочем, и тут есть финал, который на бумаге будет смотреться лучше всех!

Французы против Жозе. «Манчестер Юнайтед» - «Лион», «Сельта» - «Аякс»

Если «Манчестер Юнайтед» встретит в финале Лиги Европы юный «Аякс», то решающий матч получится схваткой великих клубов. «Лион», хоть он титулованный в пределах Франции, ни в одном еврокубковом финале не играл. В полуфинале Лиги чемпионов бывал, проигрывая Роббену и Оличу, но прошло уже семь лет. Сейчас даже в Лиге 1 другие герои – ПСЖ и «Монако», а «Олимпик» сосредоточился на Лиге Европы. Вряд ли у них много козырей в борьбе с МЮ, если их турки загнали в серию пенальти.

Но после беспорядков во Франции не хотелось видеть «Бешикташ» в полуфинале – команда здесь отчасти в ответе за глупость фанатов. Поклонники «Аякса» будут рады долгожданному еврокубковому финалу, но в потенциальной испано-голландской паре фаворитом окажется «Сельта». По «Краснодару» помним, насколько это неудобный соперник. И раз им не страшен «Реал» и «Барселона», то ребята из Виго могут преподать детям из Амстердама урок. Хотя симпатии толпы будут скорее на стороне голландцев – в меньшинстве забили два мяча «Шальке» в овертайме.

Неудобство для фаворита. «Манчестер Юнайтед» - «Сельта», «Аякс» - «Лион»

Если Моуриньо осторожно проходил оборонительный «Ростов» и дошел до овертайма с веселым «Андерлехтом», то против скучного как бабушкины фильмы про оттенки серого коллектива из Виго может получиться каша. И ее даже за деньги никто поглощать не станет. К сожалению, это плохой вариант развития истории в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» одновременно получит соперника, который свяжет по ногам и рукам, и оппонента, способного убрать МЮ из финала. А они там нужны хотя бы как украшение и приманка для болельщиков.

Скажите, нейтральному поклоннику футбола нечестно «топить» за попадание англичан в финал? Можно подумать, выстроится очередь желающих увидеть битву «Лиона» и «Сельты» в решающей игре. Даже полуфинал «ткачей» против «Аякса» может получится веселее, чем такой матч за трофей. К слову, обратите внимание, что при таком сочетании в финале могут быть команды, которые или проигрывали, или стояли на грани поражения от российских клубов. «Краснодар» мог успешнее сыграть против «Сельты» и оставить испанцев позади. А «Ростов» уничтожил «Аякс». Впрочем, чужие дети растут быстро – голландцы сейчас куда лучше, чем летом. И с «Лионом», если придется, будут драться до конца!

Приговор для голландцев. «Манчестер Юнайтед» - «Аякс», «Сельта» - «Лион»

Вылет «Аякса» в полуфинале именно от МЮ огорчит. Как знаем, Моуриньо - тренер, который может не заметить голландцев, засушив их и скушав тактически. Не хочется, чтобы Жозе проучил молодого соперника, а потом в финале играл или против «Лиона» с замечательным форвардом Лаказеттом, или против «Сельты», где свой Александр – Яго Аспас. Как видите, отличаясь по стилю и подходу, испанцы и французы могут чем-то быть похожи. Причем такой полуфинал может оказаться неплохим.

А подвох в другом матче. МЮ явно ставит на победу в Лиге Европы. Даже если недорабатывают, как вчера, то остаются фаворитами. И если Курбан Бердеыв стер в порошок тактику «Аякса», то связавший «Ростов» в атаке Жозе сделает с беднягами то же самое. Сопернику не хватит класса и опыта. Нынешние голландцы не ровня тем, что в девяностых играли в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов – нет ни Бергкампа, ни Зеедорфа, ни де Буров, ни ван дер Сара. Есть только новый Клюйверт. Но масштаб другой, поэтому не желаем им попасть под каток Моуриньо, который дотянул МЮ до побед над «Челси». И после «Андерлехта» точно зол на своих подопечных.

Прогноз «Соккер.ру»: МЮ – «Сельта», «Аякс» - «Лион». Такой жребий подарит шанс на финал великих клубов и разных по стилю команд. Кроме того, «Сельта» - команда, которая помучает Моуриньо. Его подопечным полезно искупить хорошим футболом вчерашнюю возню.

А какие полуфиналы ждете и прогнозируете вы? Сегодня в 13:00 и 14:00 пройдут две жеребьевки ЛЧ и ЛЕ соответственно. И это значит, что немного времени осталось, чтобы успеть с прогнозами! Напророчьте финалы вашей мечты.