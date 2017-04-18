Сегодняшний стартовый состав «Баварии» - самый возрастной в лигочемпионской истории клуба

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти решил сделать ставку на опыт своих подопечных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Итальянский специалист выпустил на поле «Сантьяго Бернабеу» игроков, чей средний возраст составил 30 лет и 116 дней. Это самый возрастной стартовый состав немецкого гранда за все время выступления клуба в Лиге чемпионов.