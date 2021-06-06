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«Дэгу» — «Сеул». Прогноз на матч К-Лиги 1 Южной Кореи (06.06.2021)

вчера, 08:23

«Дэгу» играет против «Сеула» в рамках очередного тура чемпионата Южной Кореи.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Дэгу», поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.76. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90. Еще одна актуальная ставка — победа гостей по 4.50.

Форма команд

«Дэгу» набрал в этом сезоне 32 пункта. В нынешнем сезоне клуб выиграл девять матчей, пять раз играл вничью и проиграл в четырех матчах. У клуба 23 забитых и 19 пропущенных мяча. В последних матчах клуб очень хорош, как и в целом по всему сезону. Грядущий поединок может улучшить ситуацию клуба в турнирной таблице.

«Сеул» набрал 15 пунктов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды четыре победы, три ничьих и восемь поражений. Команда забила 15 голов и пропустила 20 мячей. В последних матчах «Сеул» не показывает ничего хорошего.

Информация для ставок

● «Сеул» не выигрывает десять игр кряду во всех турнирах
● «Дэгу» не проигрывает десять игр кряду во всех турнирах
● У «Дэгу» восемь забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на победу и ТМ 2.5 хозяев поля по коэффициенту 3.60.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.00 на победу «Чонбука» в матче против «Соннам Ильва».

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